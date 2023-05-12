Банки скоротили видачу кредитів населенню — Finance.ua

Банки скоротили видачу кредитів населенню Сьогодні 11:45 — Кредит&Депозит

Банки скоротили видачу кредитів населенню

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2023 року у національній валюті впали на 0,3 в.п. до 36,1% річних. Кредитний портфель скоротився.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 2,6% до 2,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за квітень не змінилися — 20,2% річних, за валютними — зросли з 6,2% до 6,8%.

Таблиця: РБК-Україна

Кредитний портфель банків за квітень скоротився на 1,0% до 963 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,4% до 205 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,1% до 736 млрд гривень.

Таблиця: РБК-Україна

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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