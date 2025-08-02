Яка країна потіснила Францію як найромантичніше місце в Європі — Finance.ua

Яка країна потіснила Францію як найромантичніше місце в Європі Сьогодні 17:32 — Світ

Яка країна потіснила Францію як найромантичніше місце в Європі

Еuropean Waterways опублікувала результати свого дослідження , в якому склала рейтинг найромантичніших місць у Європі.

Команда оцінювала місця призначення на основі:

кількості романтичних та вишуканих ресторанів,

кількості ресторанів із зірками Мішлен,

кількості винних барів з рейтингом чотири зірки або вище,

кількості доступних екскурсій та дегустацій вин,

а також кількості виноградників.

«Протягом багатьох років Франція вважалася вершиною романтики, де розташовані такі чарівні міста, як Париж, Бордо та Каркассон. Однак останні дані свідчать про зміну рейтингу», зазначили експерти

Після перегляду всіх даних виявляється, що Швейцарія є найромантичнішим європейським напрямком з усіх.

Після врахування всіх даних та надання кожній країні нормалізованого балу, Швейцарія посіла перше місце з 269 балами, залишивши Францію позаду з 250.

У дослідженні додається, що Швейцарія пропонує неперевершену розкіш завдяки своїм висококласним курортам, таким як Grand Hotel des Bains Kempinski у Санкт-Моріці, The Woodward у Женеві та Mandarin Oriental Palace Luzern у Люцерні, які пропонують спа-процедури, розкішні номери та відчуття стилю, ідеальні для пар, які прагнуть розслабитися разом.

Які країни набрали в середньому найбільше балів

Швейцарія (269 балів) Франція (250 балів) Хорватія (244 бали) Італія (200 балів) Нідерланди (167 балів)

Греція та Італія також потрапили до списку, з особливою згадкою про Санторіні, Амальфітанське узбережжя та Позітано. Але якщо ви вже запланували закохану поїздку до Франції, це нормально.

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