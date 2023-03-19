Як зрозуміти, що ваш смартфон зламали — Finance.ua

Як зрозуміти, що ваш смартфон зламали Сьогодні 01:07 — Особисті фінанси

Мобільні телефони вже давно стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. На сьогодні близько чотирьох мільярдів людей використовують смартфони, що робить їх привабливою ціллю для хакерів, незалежно від ОС, чи то Android, чи то iPhone.

Щороку з’являються все новіші й хитріші способи злому, які загрожують безпеці все більшій кількості користувачів і компаній. Тому ми зібрали список найпоширеніших ознак, які можуть свідчити про те, що ваш мобільний телефон був зламаний.

Дивні програми та спливаючі вікна

Зазвичай програми, які були попередньо встановлені виробником на ваш телефон при покупці, а також нові програми, відображаються після оновлення програмного забезпечення.

У разі, якщо ваш телефон був зламаний, ви точно помітите наявність програм, які вам абсолютно не знайомі, незалежно від того, наскільки надійними вони можуть виглядати. Дуже часто хакери встановлюють на телефон жертви шкідливе ПЗ, замасковане під звичайні програми, на зразок антивірусів, ліхтариків і камер, які шпигують за користувачами й крадуть інформацію.

Також варто звернути особливу увагу на спливаючі вікна або рекламу, позначені рейтингом X, який зазвичай використовується для фільмів, призначених лише для дорослих. Ці вікна можуть містити запити на виконання певних дій по заражених посиланнях. Важливо ігнорувати їх, щоб уникнути порушення даних та запобігти можливій шкоді.

Телефон перегрівається без причини

Сам по собі перегрів телефону не є 100-відсотковою ознакою злому. Перегрів може бути викликаний багатьма факторами, у тому числі неправильною зарядкою.

Однак, якщо ви у певний момент не користуєтеся смартфонів активно, і він чомусь став гарячим, то це може бути ознакою злому або шкідливого програмного забезпечення. Деякі шкідливі програми можуть споживати велику кількість ресурсів телефону, що призводить до його перегріву.

Непритаманна або швидка витрата батареї

На додачу до другої ознаки. Зламані телефони, зазвичай, швидко розряджаються. Це може бути викликано встановленням хакером шкідливого коду або програми на ваш телефон, що, своєю чергою, негативно позначається на продуктивності й призводить до більш швидкого розряду батареї.

Однак тут варто відзначити, що швидкий розряд батареї також може бути викликаний роботою декількох програм або ігор у фоновому режимі. Тому для початку потрібно переконатися, що ви самі не розряджаєте акумулятор своїми діями, перш ніж припускати, що він був зламаний.

Трафік мобільних даних більше, ніж зазвичай

Це важливий «дзвіночок» про те, що на вашому телефоні може бути встановлено шкідливе ПЗ. Цим способом зловмисники використовують пристрій жертви для здійснення дзвінків, збору і передачі даних, відправки текстових повідомлень або навіть для здійснення покупок.

Незрозумілі дії

Ви також можете помітити, що смартфон видає несподівані звуки й вібрації (зазвичай, під час дзвінків) або виявити змінені налаштування на своєму смартфоні, які, як ви впевнені, ви не робили.

Загалом, якщо ви зіткнулися з більш ніж однією з ознак вище, рекомендується негайно вжити заходів для захисту свого телефону. Наприклад, можна виконати скидання до заводських налаштувань або звернутися до фахівців з безпеки інформації для додаткової допомоги.

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УНІАН За матеріалами:

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