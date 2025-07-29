Як зростала вартість золота за 20 років (інфографіка) — Finance.ua

Як зростала вартість золота за 20 років (інфографіка) Сьогодні 20:03 — Банківські метали

Як зростала вартість золота за 20 років (інфографіка)

Золото знову нагадує, чому його вважають одним з найнадійніших активів. За перше півріччя 2025 року метал показав прибутковість у 27%. За підсумками попереднього року цей показник сягнув 27,2%, що є одним з найвищих значень за останні 20 років.

Розповідаємо, як змінювалась ціна на коштовний метал за останні 20 років.

За останні два десятиліття золото не раз демонструвало рекордні злети, як-от у 2007-му, коли зросло на 31%, чи в 2010-му — на майже 30%. Але були й періоди падінь, наприклад, у 2013 році, коли воно подешевшало на 28%. Попри такі коливання, загальна тенденція залишалась позитивною: після кожного спаду ціни поступово відновлювались і росли.

Так сталося і у 20-ті роки: після кількох років слабкої динаміки — зниження у 2021-му на 3,6%, майже нульового результату в 2022-му (-0,4%) та помірного зростання у 2023-му (+13,2%) — золото знову демонструє стрімке зростання.

Після фінансової кризи 2008-го, коли золото зросло лише на 5,6%, у 2009−2011 роках воно стабільно нарощувало прибутковість: на 24,6% у 2009 році, 29,6% - у 2010-му та 10,1% - у 2011-му. Це підтверджує тренд, за якого періоди глобальної економічної нестабільності або рецесії часто супроводжуються зростанням вартості золота.

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Водночас у 2013−2015 роках спостерігалося тривале падіння: на 28% у 2013 році, 1,8% - у 2014-му та 10,4% - у 2015-му. Після цього ринок відновився — з 2016 до 2020-го року прибутковість жовтого металу зростала, включно з піковим результатом (+25,1%) у 2020-му. Виняток 2018 рік (-1,6%).

Загалом динаміка свідчить, що золото має високу чутливість до глобальних криз, але водночас демонструє здатність до швидкого відновлення. Поточне зростання у 2024−2025 роках відбувається на фоні геополітичної турбулентності та є одним з найвиразніших прикладів цього циклу.

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