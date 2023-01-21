Як зросла вартість борщу в Україні за 11 місяців (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зросла вартість борщу в Україні за 11 місяців (інфографіка)

Особисті фінанси
25
За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%.
Про це свідчить свіжий «індекс борщу» від BRDO.
Під час підрахунку індексу ми використовуємо дані порталу про фінанси та інвестиції Мінфін щодо середньомісячних цін на продукти. На жаль, наразі ми не можемо підтвердити актуальність індексу для регіонів України, що перебувають у зоні активних бойових дій.
Як вплинула війна на ціни базових продуктів?
99,2 грн — стільки на 13 січня 2023 року коштує порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з 24 лютого 2022 року — 81,84 грн — ціна зросла на 21,22%.
Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну.
Найбільше зросла вартість м’яса (+63,67%).
Відчутне здорожчання мясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію.
Далі за шкалою подорожчання — сметана та морква.
Як зросла вартість борщу в Україні за 11 місяців (інфографіка)
Натомість знизилась ціна інших овочів — картоплі, капусти та буряка.

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.