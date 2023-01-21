Як зросла вартість борщу в Україні за 11 місяців (інфографіка) — Finance.ua

Як зросла вартість борщу в Україні за 11 місяців (інфографіка) Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%.

Про це свідчить свіжий «індекс борщу» від BRDO.

Під час підрахунку індексу ми використовуємо дані порталу про фінанси та інвестиції Мінфін щодо середньомісячних цін на продукти. На жаль, наразі ми не можемо підтвердити актуальність індексу для регіонів України, що перебувають у зоні активних бойових дій.

Як вплинула війна на ціни базових продуктів?

99,2 грн — стільки на 13 січня 2023 року коштує порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з 24 лютого 2022 року — 81,84 грн — ціна зросла на 21,22%.

Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну.

Найбільше зросла вартість м’яса (+63,67%).

Відчутне здорожчання мясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію.

Далі за шкалою подорожчання — сметана та морква.

Натомість знизилась ціна інших овочів — картоплі, капусти та буряка.

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