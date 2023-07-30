Як знизити витрату палива влітку: простий спосіб — Finance.ua

Як знизити витрату палива влітку: простий спосіб Сьогодні 06:44

Як знизити витрату палива влітку: простий спосіб

У спеку багато водіїв роблять дію, що призводить до серйозного підвищення витрати пального. Йдеться про включення кондиціонера.

Зрозуміло, іноді складно обійтися без пристрою для охолодження повітря в салоні транспортного засобу. Але не варто забувати, що робота кондиціонера робить машину більш «ненажерливою»: витрата бензину збільшується на 10 відсотків або навіть більше.

Рекомендація проста: не включати кондиціонер, якщо в цьому немає особливої ​​потреби. Іноді досить просто провітрити салон машини перед початком руху. Для цього потрібно відкрити двері, які розташовуються одна навпроти одної або по діагоналі. Одну з дверей треба кілька разів відчинити і закрити. У результаті в салон автомобіля надійде свіже повітря, а гаряче — піде.

Таким чином, вдасться обійтися без включення охолоджуючого пристрою та заощадити близько 10 відсотків пального.

А ось відчиняти вікна під час руху не варто, адже такий підхід призводить до порушення аеродинаміки транспортного засобу. В результаті витрата палива стає ще більшою, ніж при працюючому кондиціонері.

І ще: якщо на вулиці дуже жарко, а в салоні авто занадто душно, то пристрій все ж таки варто включити. У подібній ситуації провітрювання навряд чи допоможе.

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