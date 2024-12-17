Як змінився рейтинг найбагатших у 2024 році — Finance.ua

Як змінився рейтинг найбагатших у 2024 році Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Як змінився рейтинг найбагатших у 2024 році, freepik

У 2024 році статки найбагатших людей світу зазнали суттєвих змін під впливом економічних і технологічних факторів.

Як змінились статки найбагатших людей за рік

У 2024 році Ілон Маск повернувся на перше місце в рейтингу найбагатших людей світу завдяки успіхам Tesla та SpaceX. Водночас Джефф Безос та Марк Цукерберг також помітно збільшили свої статки завдяки зростанню вартості акцій Amazon й Meta, повідомляє Bloomberg Billionaires Index

Натомість Бернар Арно, власник LVMH, зазнав втрат через зниження попиту на розкішні товари в Китаї. Отже, у 2024 році у грошовому еквіваленті мільярдні статки були розподілені так:

Ілон Маск

Маск займає перше місце в рейтингу Bloomberg з активами в 384 мільярди доларів, що на 155 мільярдів доларів більше, ніж минулого року. Основні джерела його багатства — компанії Tesla та SpaceX.

Загалом станом на 2024 рік його статки складаються переважно з акцій та опціонів у таких компаніях:

Tesla — основне джерело статків Маска. Вартість акцій компанії продовжує зростати завдяки високому попиту на електромобілі та розширенню виробничих потужностей.

SpaceX — приватна космічна компанія, яка демонструє значний успіх у запуску супутників й розробці проєкту Starship. SpaceX оцінюється більш ніж у 140 мільярдів доларів.

Neuralink і The Boring Company — Маск інвестує в інноваційні технології, які спрямовані на покращення людського мозку і створення підземних транспортних систем.

Twitter (тепер X) — Маск володіє платформою після її покупки за 44 мільярди, хоча цей актив наразі має меншу капіталізацію.

Попри великі успіхи, Маск також зазнавав фінансових викликів, зокрема у вигляді судових процесів та коливань вартості акцій його компаній.

Джефф Безос

Станом на 2024 рік активи Джеффа Безоса оцінюються приблизно у 244 мільярди доларів (на 67,4 мільярда більше, ніж торік). Це робить його другою найбагатшою людиною у світі після Ілона Маска станом на грудень 2024 року.

Його основні активи включають:

Amazon — Безос залишається найбільшим індивідуальним акціонером компанії, хоча вже не займає пост генерального директора. Зростання акцій Amazon у 2024 році забезпечило суттєвий приріст його статків.

Blue Origin — космічна компанія Безоса, яка активно розвиває проєкти комерційних космічних подорожей та орбітальної інфраструктури.

Інвестиції та нерухомість — підприємець володіє значним портфелем нерухомості, зокрема розкішними маєтками в США, а також інвестиціями через Bezos Expeditions у компанії Airbnb, Twitter (X) та Uber.

The Washington Post — хоча медійний бізнес приносить порівняно невеликий дохід, він є важливим для збереження впливу Безоса на глобальні інформаційні потоки​.

Марк Цукерберг

Станом на 2024 рік активи Марка Цукерберга, засновника Meta Platforms, оцінюються у 219 мільярдів доларів, що забезпечило йому третє місце в рейтингу найбагатших. Його статки зросли на 90,9 мільярда доларів протягом року завдяки суттєвому зростанню акцій Meta.

Основні джерела його доходів:

Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) — головний бізнес Цукерберга, що мав великий імпульс завдяки інвестиціям у штучний інтелект та розвиток метавсесвіту. Технологічні інновації — акцент на VR і AR-технологіях, які сприяли зростанню ринкової вартості компанії​.

Ларрі Еллісон

Станом на 2024 рік активи Ларрі Еллісона, співзасновника та найбільшого акціонера Oracle, оцінюються у 187 мільярдів доларів, що забезпечує йому четверте місце в рейтингу. За рік його статки зросли на 73,7 мільярда доларів завдяки суттєвому зростанню вартості акцій Oracle.

До його активів входять:

Oracle Corporation — Еллісон володіє приблизно 42% акцій Oracle, що є основним джерелом його статків. На початку 2024 року акції компанії виросли на 52% завдяки успіхам у сфері хмарних технологій та розширенню бізнесу штучного інтелекту. Його частка оцінюється приблизно у $146 мільярдів.

Tesla — Еллісон також має значний пакет акцій Tesla, що збільшило його багатство після підвищення ціни акцій виробника електромобілів.

Нерухомість — Еллісон володіє масштабними нерухомими активами, зокрема островом Ланай на Гаваях, має кілька розкішних особняків у Каліфорнії та Флориді, а також інші інвестиції в нерухомість.

Інвестиції — підприємець активно вкладає кошти в стартапи в галузях технологій, штучного інтелекту та біомедицини.

Бернар Арно

У 2024 році статки Бернара Арно знизилися до 180 мільярдів доларів, що на 27,7 мільярда менше, ніж торік. Це сталося переважно через спад у секторі розкішних товарів, зокрема на китайському ринку, який є одним із найбільших споживачів продукції LVMH.

Також вплив мав загальносвітовий спад у секторі розкоші: інвестори віддавали перевагу технологічним компаніям, що привело до переоцінювання акцій LVMH. У Франції посилення податкових зобов’язань для супербагатих осіб також вплинуло на вартість активів Арно.

Попри це, LVMH залишається лідером у своїй галузі, а Бернар Арно продовжує активно розширювати бізнес. Компанія інвестувала в розширення ринків, нові магазини в Азії та покращення онлайн-торгівлі. Основна стратегія Арно зосереджена на збереженні унікального статусу брендів LVMH, які асоціюються з винятковою якістю та ексклюзивністю​.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.