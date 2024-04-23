Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка)

Лише за два роки війни Україна зазнала колосальних збитків. Майже 152 млрд дол. США — це прямі збитки. Найбільше постраждали: житловий сектор, а також транспортна інфраструктура та транспорт, енергетика та сільське господарство, торгівля, промисловість.

Про це йдеться в консенсус -прогнозі Мінекономіки.

Потреби України на реконструкцію та відновлення становлять майже 486 млрд дол. США.

ВВП

За підсумком 2023 року ВВП України лишається нижчим за довоєнний рівень 2013 року на 30% (у співставних даних без АР Крим тачастини території Луганської та Донецької областей).

Економіка України все більше набуває рис економіки воєнного часу. Наразі відбуваються якісні зміни, що віддзеркалюються структурними зсувами, і кількісні зміни, які свідчать про пристосування бізнесу до умов війни, згуртованість населення, провідну роль держави в умовах значної міжнародної фінансової підтримки.

У 2023 році вдалося повернутися до відновлювального зростання — за попередніми даними Держстату зростання ВВП становить 5,3% (порівняно зі зменшенням на 28,8% за 2022 рік), що є значно вищим за оцінки прогнозуючих організацій з попередніх консенсусів.

Кращий результат за підсумком року вдалося отримати завдяки:

стійкості та професійності ЗСУ, віддзеркаленням чого стало покращення безпекової ситуації в країні та відновлення роботи морського транспорту;

системній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів, що дало змогу частково компенсувати втрачений попит через міграцію та логістичні проблеми, шляхом розширення бюджетного фінансування;.

Довідка Finance.ua:

За підсумком 2023 року отримано близько 42,5 млрд дол. США порівняно з 32,5 млрд дол. США у 2022 році, дефіцит бюджету становив 20,4% ВВП проти 17,5% ВВП у 2022 році.

Розширення дефіциту зумовлено насамперед зростанням витрат на оборону, що наразі є головним пріоритетом (за 2023 рік витрати державного бюджету на оборону зросли в 1,8 раза порівняно з 2022 роком). Рівень державного боргу становив 79,4% ВВП (станом на 31.12.2023).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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