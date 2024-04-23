Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка)

Казна та Політика
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Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка)
Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка)
Лише за два роки війни Україна зазнала колосальних збитків. Майже 152 млрд дол. США — це прямі збитки. Найбільше постраждали: житловий сектор, а також транспортна інфраструктура та транспорт, енергетика та сільське господарство, торгівля, промисловість.
Про це йдеться в консенсус-прогнозі Мінекономіки.
Потреби України на реконструкцію та відновлення становлять майже 486 млрд дол. США.
Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка)

ВВП

За підсумком 2023 року ВВП України лишається нижчим за довоєнний рівень 2013 року на 30% (у співставних даних без АР Крим тачастини території Луганської та Донецької областей).
Економіка України все більше набуває рис економіки воєнного часу. Наразі відбуваються якісні зміни, що віддзеркалюються структурними зсувами, і кількісні зміни, які свідчать про пристосування бізнесу до умов війни, згуртованість населення, провідну роль держави в умовах значної міжнародної фінансової підтримки.
Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка)
У 2023 році вдалося повернутися до відновлювального зростання — за попередніми даними Держстату зростання ВВП становить 5,3% (порівняно зі зменшенням на 28,8% за 2022 рік), що є значно вищим за оцінки прогнозуючих організацій з попередніх консенсусів.
Кращий результат за підсумком року вдалося отримати завдяки:
  • стійкості та професійності ЗСУ, віддзеркаленням чого стало покращення безпекової ситуації в країні та відновлення роботи морського транспорту;
  • системній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів, що дало змогу частково компенсувати втрачений попит через міграцію та логістичні проблеми, шляхом розширення бюджетного фінансування;.
Як змінюється економіка України під час війни (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • За підсумком 2023 року отримано близько 42,5 млрд дол. США порівняно з 32,5 млрд дол. США у 2022 році, дефіцит бюджету становив 20,4% ВВП проти 17,5% ВВП у 2022 році.
  • Розширення дефіциту зумовлено насамперед зростанням витрат на оборону, що наразі є головним пріоритетом (за 2023 рік витрати державного бюджету на оборону зросли в 1,8 раза порівняно з 2022 роком). Рівень державного боргу становив 79,4% ВВП (станом на 31.12.2023).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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