Як змінювався авторинок у березні 2026 року
Найбільш помітним трендом внутрішнього ринку є успіх електронних сервісів. Застосунок Дія фактично став «віртуальною областю» номер один, акумулювавши майже 28,6% усіх перепродажів всередині країни (19 997 угод).
Це означає, що майже кожна третя угода в Україні тепер укладається «на ходу», без прив’язки до фізичного місця проживання продавця чи покупця.
Серед фізичних регіонів лідером залишається місто Київ (11,1%), яке разом із Дніпропетровською (6,6%) та Одеською (5,1%) областями формує трійку найактивніших офлайн-локацій. Цікаво, що великі промислові та портові центри продовжують утримувати високі обсяги перепродажів, незважаючи на загальний тренд відходу в «цифру».
Київ та Львів
У сегменті пригону вживаних авто з-за кордону в березні зафіксовано справжній паритет між столицею та «воротами в Європу». Київ та Львівщина йдуть вкрай близько, займаючи по 13,1% ринку кожна. Це логічно: Львів виступає основним хабом для ввезення та першої реєстрації техніки, тоді як Київ залишається головним споживчим ринком.
Західний регіон загалом домінує в імпорті: Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області разом формують понад 16% ринку пригону. Така концентрація пояснюється близькістю до кордону та налагодженими логістичними ланцюжками, які в березні працювали на повну потужність, щоб задовольнити попит на «свіжі» авто.
Ринок нових автомобілів: Київ поза конкуренцією
Якщо внутрішній ринок та імпорт ще мають певну децентралізацію, то сегмент нових авто демонструє абсолютну концентрацію капіталу в столиці. Майже половина (45,5%) усіх нових легковиків у березні отримали київську прописку. Це пояснюється як вищою купівельною спроможністю жителів мегаполіса, так і реєстрацією великих корпоративних флотів, штаб-квартири яких традиційно розташовані в Києві.
Поділитися новиною
