Як змінювалася зарплата президентів України у доларах (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювалася зарплата президентів України у доларах (інфографіка) Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Як змінювалася зарплата президентів України у доларах (інфографіка)

Зарплата президента України не змінюється вже багато років — 28 тисяч гривень щомісяця, премії та надбавки главі держави не передбачено. Таким чином, щороку Володимир Зеленський заробляє 336 тисяч гривень. Але якщо, наприклад, в 2020 році його зарплата становила 12,5 тисяч у доларовому еквіваленті, то в 2024-му — вже 8,4 тисяч.

Видання «Слово і діло» дослідило, скільки щороку заробляли президенти України у гривнях та доларах.

Леонід Кучма в 1998 році заробив 18,1 тисяч гривень або 7,4 тисяч доларів, враховуючи тодішній середньорічний курс (2,45).

У 2003 році його зарплата склала 30 тисяч гривень або 5,6 тисяч доларів (курс 5,33 гривень за долар).

Віктор Ющенко у перший рік президентства заробив 273,1 тисячі гривень або 53,4 тисячі доларів. У 2006 році його зарплата зросла до 489,1 тисяч гривень або 96,9 тисяч доларів. Зарплата за 2007-й склала 482 тисячі гривень або 95,4 тисяч доларів, за 2008-й — 492 тисячі гривень або 93,2 тисяч доларів.

Курс долара в період президентства Ющенка був досить стабільним — трохи вищим за п’ять гривень.

Віктора Януковича За курс долара наблизився до 8 гривень. За неповний 2010 рік Янукович отримав 375,7 тисяч гривень зарплати на посаді президента, це 47,4 тисяч доларів. У 2011 році він заробив 757,6 тисяч гривень або 95,1 тисяч доларів, у 2012 році — 774,9 тисяч гривень або 97 тисяч доларів.

У декларації Петра Порошенка за 2014 рік вказано зарплату і на посаді президента, і на посаді народного депутата. У 2015 році як глава держави він заробив 121,1 тисячу гривень або 5,5 тисяч доларів (середній курс 21,83). Його зарплата за 2016 рік була втричі вищою — 366,3 тисяч гривень. У доларах це було 14,3 тисяч за середнім курсом 25,55.

У 2017 та 2018 роках Порошенко як президент заробив по 336 тисяч гривень. Це 12,6 тисяч та 12,4 тисяч доларів відповідно.

Володимир Зеленський за неповний 2019-й отримав 208,7 тисяч гривень зарплати як президент (8,5 тисяч доларів при середньому курсі 24,56).

У 2020−2024 роках зарплата президента Зеленського не змінювалась — 336 тисяч гривень. Щоправда, через курсові коливання у доларовому еквіваленті її розмір помітно зменшився: 2020 рік — 12,5 тисяч доларів, 2021 рік — 12,3 тисяч, 2022 рік — 10,4 тисяч, 2023 рік — 9,2 тисяч, 2024 рік — 8,4 тисяч.

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