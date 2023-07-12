Як змінювалася середня вартість пального в Україні до та після повернення довоєнного ПДВ — Finance.ua

Як змінювалася середня вартість пального в Україні до та після повернення довоєнного ПДВ Сьогодні 20:01 — Енергетика

Як змінювалася середня вартість пального в Україні до та після повернення довоєнного ПДВ

В Україні з липня повернули ставку ПДВ на пальне на довоєнний рівень — з 7% до 20%. Крім того, зросли акцизи: на бензин до 213,5 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — до 139,5 євро. Одразу після цього мережі АЗС почали підвищувати ціни.

За прогнозом Мінекономіки, після повернення довоєнних податків бензин подорожчає в середньому на 11 грн, дизель — на 8 грн. Стабілізуються ціни, за словами експертів, на початку серпня, пише портал «Слово і діло».

Як змінювалася середня вартість бензину А-95, дизеля та газу минулого і цього року

Інфографіка: «Слово і діло»

До повномасштабної війни, у лютому 2022-го бензин А-95 коштував по Україні в середньому 35,48 грн за літр, дизельне пальне — 34,65 грн, газ — 18,84 грн. У березні дизель та газ подорожчали на 6,8% та 36,6% відповідно, а бензин подешевшав на 5%.

У середині березня Верховна рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу. Зокрема, на період воєнного стану ПДВ на пальне знизили з 20% до 7%, також встановили нульовий акциз.

Різке зростання вартості пального відбулося у травні 2022 року: бензин А-95 подорожчав у середньому на 46% - до 50,77 грн, дизельне пальне — на 43,6% - до 56,36 грн, зріджений газ — на 34,1% - до 40,85 грн.

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Влітку вартість всіх видів пального стабілізувалася, газ навіть почав дешевшати, наприклад, у липні його вартість впала в середньому на 26,1%.

Наприкінці вересня Рада повернула акцизи на бензин та дизельне пальне у розмірі 100 євро за тисячу літрів, на зріджений газ — у розмірі 52 євро. ПДВ зберегли на рівні 7%.

Наприкінці осені - на початку зими пальне трохи подорожчало. У грудні середня вартість літра А-95 становила 51,94 грн, дизельного пального — 55,13 грн, газу — 29,43 грн.

Поточний рік розпочався зі зниження цін. Так, у січні бензин подешевшав на 6,2% - до 48,71 грн, дизельне пальне на 4,6% - до 52,61 грн, газ на 9,4% - до 26,66 грн.

Бензин А-95 також знизився у ціні у лютому на 2,3%, у березні - на 1,2%, у квітні - на 1%, у травні - на 3,2%, у червні - на 0,5%. Дизельне пальне у лютому подешевшало на 5%, у березні - на 5,6%. У квітні - на 2,8%, у травні - на 4,9%, у червні - на 0,6%. Зріджений газ у лютому та березні подешевшав на 9,8% та 9,6% відповідно, а далі ціна зростала в середньому на 0,1−0,6%.

Перед поверненням податків на довоєнний рівень у червні А-95 коштував у середньому 44,85 грн за літр, дизель — 43,4 грн, газ — 21,93 грн.

У липні середня вартість бензину А-95 зросла на 6,8% - до 47,9 грн, дизельного пального на 8% - до 46,86 грн, газу на 6,7% - до 23,39 грн.

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