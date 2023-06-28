Лише 40% ринку пального в Україні працює «в білу» — Железняк Сьогодні 06:39 — Енергетика

Лише 40% ринку пального в Україні працює «в білу» — Железняк

Втрати бюджету від ринку нелегального палива в Україні сягає до 10 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, роздрібний продаж має такий вигляд:

до 30% припадає на «бочки» — повністю нелегальні міні-АЗС, які «в кращому випадку торгують без податків, а найчастіше неякісним контрафактним пальним».

30% - це середні та великі АЗС, які ухиляються від сплати податків, «торгують документами» та також продають «бодяжне» пальне.

40% - це білий ринок.

«Зараз майже немає контрабанди пального, тому вся „бодяга“, яка продається вироблена в Україні. На нелегальних міні-НПЗ або НПЗ, які роблять таку продукцію», — зазначив Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.