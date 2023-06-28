Лише 40% ринку пального в Україні працює «в білу» — Железняк — Finance.ua
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Лише 40% ринку пального в Україні працює «в білу» — Железняк

Енергетика
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Лише 40% ринку пального в Україні працює «в білу» — Железняк
Лише 40% ринку пального в Україні працює «в білу» — Железняк
Втрати бюджету від ринку нелегального палива в Україні сягає до 10 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
За його словами, роздрібний продаж має такий вигляд:
  • до 30% припадає на «бочки» — повністю нелегальні міні-АЗС, які «в кращому випадку торгують без податків, а найчастіше неякісним контрафактним пальним».
  • 30% - це середні та великі АЗС, які ухиляються від сплати податків, «торгують документами» та також продають «бодяжне» пальне.
  • 40% - це білий ринок.
«Зараз майже немає контрабанди пального, тому вся „бодяга“, яка продається вироблена в Україні. На нелегальних міні-НПЗ або НПЗ, які роблять таку продукцію», — зазначив Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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