Шмигаль розповів, чи очікується в Україні дефіцит пального — Finance.ua

Шмигаль розповів, чи очікується в Україні дефіцит пального
Дефіциту пального в Україні не буде, ситуація є контрольованою.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«На сьогодні ні у Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального. За прогнозами, дефіциту також не буде. Тобто, ми очікуємо спокійної ситуації на ринку пального», — заявив Шмигаль.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
За його словами, це питання обговорювалося на нараді Мінекономіки з представниками ключових мереж, які торгують дизелем та бензином.
«Тому бачимо спокійну ринкову ситуацію з нормальним постачанням та продажем дизелю та бензину. Дефіцит не очікуємо», — додав глава уряду.
Читайте також
«Ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам вкотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором», — сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, в Україні навесні 2022 року спостерігався дефіцит паливних матеріалів. Влада домовлялася з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю до країни.
Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:
Хочу оформити каско 🚗
Поділитися новиною