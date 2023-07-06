Шмигаль розповів, чи очікується в Україні дефіцит пального — Finance.ua

Шмигаль розповів, чи очікується в Україні дефіцит пального Сьогодні 10:45 — Енергетика

Шмигаль розповів, чи очікується в Україні дефіцит пального

Дефіциту пального в Україні не буде, ситуація є контрольованою.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«На сьогодні ні у Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального. За прогнозами, дефіциту також не буде. Тобто, ми очікуємо спокійної ситуації на ринку пального», — заявив Шмигаль.

За його словами, це питання обговорювалося на нараді Мінекономіки з представниками ключових мереж, які торгують дизелем та бензином.

«Тому бачимо спокійну ринкову ситуацію з нормальним постачанням та продажем дизелю та бензину. Дефіцит не очікуємо», — додав глава уряду.

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«Ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам вкотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором», — сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні навесні 2022 року спостерігався дефіцит паливних матеріалів. Влада домовлялася з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю до країни.

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Укрінформ За матеріалами:

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