Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні: як зросте вартість пального — Finance.ua

Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні: як зросте вартість пального Сьогодні 19:02 — Енергетика

Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні: як зросте вартість пального

У Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину — на 7−8 грн за літр.

Про це в ефірі телемарафону заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Ми бачимо і прогнозуємо разом з операторами АЗС, що до кінця липня зростання буде на 5 грн на дизпальне і 7−8 грн — на бензин», — зазначила Свириденко.

За її словами, арифметично повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ на нього може призвести до зростання ціни ДП на суму до 8 грн/літр, бензину — до 11 грн/літр.

Водночас накопичені запаси пального і відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін, додала вона.

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«Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. Є кілька факторів — немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом, тому різких стрибків не буде. Багато, звісно, залежить від цінової кон’юнктури у світі, але на сьогодні ми не очікуємо різких коливань», — заявила міністр.

Довідка Finance.ua:

в Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: ПДВ — до 20%, акциз на бензин — до 213 євро, на дизпаливо — 139,5 євро за 1000 л;

директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прогнозує, що після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2−3 грн за літр та досягне піку наприкінці місяця.



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