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Як змінити або припинити дію шлюбного договору

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Шлюбний договір
Шлюбний договір
Шлюбний договір дає змогу подружжю заздалегідь визначити майнові права та обов’язки. Однак із часом обставини можуть змінитися, і виникне потреба переглянути домовленості або взагалі припинити дію документа.
Сімейний кодекс України передбачає кілька способів зробити це — залежно від того, чи згодні обоє з подружжя та які саме зміни необхідні.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Як змінити умови шлюбного договору

Відповідно до статті 100 Сімейного кодексу України, подружжя може змінити умови шлюбного договору за взаємною згодою. Для цього потрібно укласти письмову угоду та нотаріально її посвідчити.
Змінити умови договору в односторонньому порядку не можна. Тобто одного бажання чоловіка або дружини для внесення змін недостатньо — необхідна згода обох сторін.

Як припинити дію договору або розірвати його через суд

Згідно зі статтею 101 Сімейного кодексу України, подружжя має право за взаємною згодою відмовитися від шлюбного договору. Одностороння відмова також не допускається.
Права та обов’язки, визначені договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову — залежно від того, який варіант передбачили чоловік і дружина.
Якщо ж один із подружжя не погоджується припинити дію договору, інший може звернутися до суду. За статтею 102 Сімейного кодексу України, суд має право розірвати шлюбний договір на вимогу одного з подружжя за наявності підстав, що мають істотне значення. Зокрема, такою підставою може бути неможливість виконання договору.
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Коли шлюбний договір можуть визнати недійсним

Окремий правовий механізм — визнання шлюбного договору недійсним. Відповідно до статті 103 Сімейного кодексу України, це можливо за рішенням суду з підстав, передбачених Цивільним кодексом України.
Отже, закон розмежовує чотири процедури: зміну умов договору, відмову від нього за взаємною згодою, розірвання через суд і визнання недійсним.
Важливо враховувати, що усні домовленості між подружжям не змінюють умов нотаріально посвідченого шлюбного договору й не припиняють його дію. Для цього потрібно дотриматися встановленої законом процедури.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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