Як зміниться ринок праці та чи повернуться українці з-за кордону — Finance.ua

Як зміниться ринок праці та чи повернуться українці з-за кордону Сьогодні 21:00

Як зміниться ринок праці та чи повернуться українці з-за кордону

Одним з головних питань після війни стане повернення українців, які виїхали за кордон.

Щоб українці поверталися, потрібні не лише емоційні заклики, а й конкретні економічні стимули — робочі місця, гідні зарплати, доступне житло та гарантії безпеки.

Про це детально пишемо у статті:

«Я розумію, що є гарний вислів: де народився, там і згодився. Але якщо не буде цього плану „Rebuild Ukraine“, якщо не буде створено перспектив, візії розвитку України, то в післявоєнний період буде дуже важко повертати наших людей з-за кордону», — наголосив експерт.

Яким буде стан економіки України

За словами економіста Івана Уса, найближчі місяці після війни стануть випробуванням, але економіка України не зазнає різкого обвалу: «Безумовно, зараз важко сказати, яким буде стан економіки України в перші місяці після закінчення війни, тому що війна ще триває. Однак досвід трьох років повномасштабної війни показав, що ми більш-менш утримуємо свою економіку. Поки триває повномасштабна війна, триває підтримка наших партнерів, хоч є і певні складнощі (я маю на увазі США. — Ред.). Тому якраз в перші місяці після завершення війни економіка буде в більш-менш нормальному стані, адже ще буде фактор підтримки».

За словами експерта, все залежатиме від того, чи одразу припинять підтримку України, чи все ж таки її пролонгують і будуть думати про план відбудови та відновлення України.

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