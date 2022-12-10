Як змінилися потреби українців цієї зими - аналітика — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилися потреби українців цієї зими - аналітика

Особисті фінанси
35
Крім сезонного теплого одягу, у листопаді українці активно шукали флікери та катафоти, а попит на світловідбивні жилети в порівнянні з минулим роком зріс у 20 разів.
Про це свідчить аналітика OLX.
Світловідбивні жилети, катафоти та флікери українці найбільше шукали на початку листопада 2022 року. Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пошук флікерів зріс у 245 разів.
Товар Кількість пошуків, листопад 2021 Кількість пошуків, листопад 2022 Приріст, к-ть разів
жилет світловідбивний 169 5006 20,12
катафот 353 342 0,82
флікер 23 7140 245,09
Щодо оголошень, то кількість пропозицій як у листопаді 2021 року, так і в листопаді цього року майже однакова, в середньому по 150-200 оголошень на світловідбивний одяг в залежності від виду товару.

Читайте також: Утеплення вікон та дверей правильно

А от кількість відгуків на оголошення у порівнянні з минулим роком суттєво зросла. Так, найбільше українці на початку листопада відгукувалися на оголошення про продаж флікерів (понад 7,5 тисяч разів) та світловідбивні жилети (майже 2 тисячі разів).
Що стосується цін, то тут ситуація за рік не змінилася, в середньому світловідбивні рюкзаки коштують 300 грн, світловідбивні жилети — 130 грн, катафоти — 80 грн, флікери — 50 грн.
Також на початку листопада 2022 року українці найбільше шукали:
  • пуховики (448 725 разів);
  • шапки (403 531 разів);
  • зимові куртки (191 041 разів);
  • светри (162 538 разів);
  • зимові черевики (147 398 разів);
  • термобілизну (128 903 разів);
  • зимові чоботи (65 609 разів).
Щодо пропозиції на теплий одяг, то її на ринку достатньо, але варто зазначити, що за рік кількість оголошень дещо зменшилася. Наприклад, теплих светрів на початку листопада цього року пропонують на 4 тисячі оголошень менше ніж минулого, шапок на 3 тисячі менше, а пуховиків на 2 тисячі.
Місце для вашої реклами
Ситуація з цінами теж дещо змінилася за рік. На всі позиції спостерігається здорожчання. На початку листопада цього року пуховик можна було придбати в середньому за 1 000 грн, що на 250 грн дорожче, ніж минулого. А от зимова куртка коштує в середньому 600 грн. На 100 грн подорожчали зимові черевики у порівнянні з 2021 роком, а термобілизна — в середньому на 200 грн.
Товар Середня ціна грн, листопад 2021 Середня ціна грн, листопад 2022
пуховик 750 1000
шапка 150 174
зимова куртка 500 600
светр 150 200
зимові черевики 450 550
термобілизна 470 699
зимові чоботи 400 500
шарф 150 180
светр новорічний 150 180
шкарпетки теплі 50 70
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.