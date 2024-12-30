Як змінилися доходи українського бізнесу за останній рік — Finance.ua

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Як змінилися доходи українського бізнесу за останній рік

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Як змінилися доходи українського бізнесу за останній рік
Як змінилися доходи українського бізнесу за останній рік
Українські роботодавці в 2024 році продовжують адаптуватися до складних умов діяльності під час воєнного стану. Зберегли свою ділову активність переважна більшість компаній.
Про це свідчать результати щорічного дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік», проведеного grc.ua.
86% опитаних роботодавців озвучили те, що їх компанія продовжує працювати в повному обсязі. 12% компаній працюють, проте поки не вийшли на довоєнний рівень бізнес-діяльності.

Що з бізнесом

У 2024 році про збільшення доходу говорять 28% компаній. Минулого року таких організацій було 23%. Утримали рівень свого доходу 22% компаній, що теж більше порівняно з минулим роком (19% у 2023 році). Однак майже третина опитаних організацій (29%) зазначила, що дохід зменшився.
Серед тих компаній, які зазнали негативних змін у цьому році, найбільше тих, хто втратив менш ніж 25% свого доходу. Про повне припинення доходу висловилися 1% організацій. Минулого року таких компаній було 3%.
Головними пріоритетами для більшості компаній у 2024 році було збереження команди в повному обсязі (68%), збереження оплати праці співробітників на конкурентному рівні (66%) та збереження поточних ринків збуту та клієнтів (52%).
Як змінилися доходи українського бізнесу за останній рік
Свій фокус уваги бізнес також зосереджував на розвитку. Про пошук нових ринків збуту та клієнтів висловилися 38% компаній, відкриттям нових напрямків бізнесу займалися 14% організацій. Відкриттям нових офісів в інших країнах займалися 6% компаній. Впродовж 2024 року важливим для українського бізнесу було забезпечення безпеки співробітників. Про пріоритетність безпеки команди висловилася третина (35%) опитаних компаній.
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Яку підтримку бізнес чекає від держави

Українські компанії одностайно висловлюють думку, що для продовження діяльності їм потрібна підтримка держави. Найчастіше бізнес наголошує на зменшенні податкового навантаження (36%) та погодженні умов економічного бронювання (33%).
Як змінилися доходи українського бізнесу за останній рік
Окрім цього, українські роботодавці очікують від держави змін в законодавстві, які регулюють ринок праці, а саме працевлаштування іноземців, зміну віку працевлаштування (14%).
Важливі також прозорі правила роботи для компаній (9%) та покращення рівню освіти, впровадження дуальної освіти (3%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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