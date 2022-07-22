Як змінились ціни на пальне після підвищення офіційного курсу долара — Finance.ua
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Як змінились ціни на пальне після підвищення офіційного курсу долара

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Окремі мережі АЗС скоригували ціни на пальне після рішення НБУ про підняття курсу долара до 36,6 гривень.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», передає Enkorr.
Аналітики зафіксували зростання цін в мережі Prime (35 діючих АЗС). На АЗС цієї мережі бензин марки А-95 з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, ціна на дизельне пальне зросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.
На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі «Олас» (10 АЗС).
В мережі «Катрал» ( 9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).
На 4 грн/л, до 57,90 грн/л підняла ціну дизельного пального Chipo (56 АЗС).
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Крім того, на 1-2 грн/л в бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й «Рур груп» (8 АЗС)
Найбільші мережі країни ціни не змінювали.
Відповідно, середня ціна на бензин марки А-95 зросла за добу на 1 копійку, на бензин А-95+ — на 16 копійок та дизельного палива — на 41 копійку.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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