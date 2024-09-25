Як змінились ціни на електромобілі за 6 років — Finance.ua

Як змінились ціни на електромобілі за 6 років Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Як змінились ціни на електромобілі за 6 років

Все більше машин на батарейній тязі з’являється на дорогах України. Перші моделі від відомих виробників почали з’являтися на ринку близько 10 років тому, і коштували дорого — бо були новинками. А ще їх фактично не було на майданчиках американських страхових аукціонів.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували ціни на легкові електромобілі з пробігом за 2018 та 2024 роки.

Інфографіка: eauto.org.ua

У списку автівок немає популярних зараз моделей, таких як Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt EV та бестселерів «вторинки» — Tesla Model 3 та Y. У 2018 деякі з цих моделей вже з’явилися у продажу, однак в обмеженій кількості, і лише за кордоном, й придбати їх вільно, без черги й попереднього замовлення на практиці було вкрай складно, або й неможливо. Це зараз можна вибирати з-поміж європейських, чи доступніших аукціонних американських, або ж нових китайських електромобілів, яких чимало є у наявності, або замовити їх «під пригон». Тоді, у 2018, все було не так просто.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні почали діяти пільги на імпорт електромобілів.

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