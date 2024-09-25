Як змінились ціни на електромобілі за 6 років — Finance.ua
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Як змінились ціни на електромобілі за 6 років

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Як змінились ціни на електромобілі за 6 років
Як змінились ціни на електромобілі за 6 років
Все більше машин на батарейній тязі з’являється на дорогах України. Перші моделі від відомих виробників почали з’являтися на ринку близько 10 років тому, і коштували дорого — бо були новинками. А ще їх фактично не було на майданчиках американських страхових аукціонів.
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували ціни на легкові електромобілі з пробігом за 2018 та 2024 роки.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
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У списку автівок немає популярних зараз моделей, таких як Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt EV та бестселерів «вторинки» — Tesla Model 3 та Y. У 2018 деякі з цих моделей вже з’явилися у продажу, однак в обмеженій кількості, і лише за кордоном, й придбати їх вільно, без черги й попереднього замовлення на практиці було вкрай складно, або й неможливо. Це зараз можна вибирати з-поміж європейських, чи доступніших аукціонних американських, або ж нових китайських електромобілів, яких чимало є у наявності, або замовити їх «під пригон». Тоді, у 2018, все було не так просто.
Нагадаємо, у 2018 році в Україні почали діяти пільги на імпорт електромобілів.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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