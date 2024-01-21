Як змінилася виручка, середній чек та відвідуваність закладів громадського харчування — підсумки 2023 року (інфографіка) Сьогодні 13:23 — Фондовий ринок

Як змінилася виручка, середній чек та відвідуваність закладів громадського харчування — підсумки 2023 року (інфографіка)

У 2023 році український ресторанний ринок продовжив адаптувався до нових воєнних реалій, розбирався із поверненням майже всіх податкових перевірок та намагався втримати ціни. З проблем на головне місце вийшли найм та утримання команди. Нове слово, що частіше лунало на ринку — інклюзивність.

Про це йдеться в дослідженні української компанії з автоматизації закладів Poster.

Виручка закладів громадського харчування України у другому півріччі 2023 року зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, відвідуваність — на 10%, а середній чек — на 18%.

Ресторани

У другій половині 2023 року найбільше зростання виручки у порівнянні із минулим роком показав сегмент ресторанів — на 37%. Середній чек закладів зріс на 23% з 508 до 625 грн, відвідуваність — на 11%.

Кав’ярні

Сегмент кав’ярень збільшив виручку на 31% у 2023 році. Відвідуваність зросла на 9%, середній чек — на 20% з 82 до 98 грн.

«2023 рік був доволі успішним для нашої мережі кав’ярень GRKY Espresso bar. Ми відкрили 10 нових закладів, більше ніж планували. Найбільшим викликом є та й залишається питання кадрів. Головний ресурс та енергію направляємо саме в це русло.

Середній чек виріс на 19% завдяки роботі з персоналом щодо пропозиції гостю супутніх товарів. Відвідуваність значно зросла (на 25%) внаслідок збільшення кількості людей в місті відносно 2022 року, а також популяризації бренду.

Рентабельність залишилась незмінною. Інфляція на основний продукт була більша за всі інші складові бізнесу".

Роман Пузанов, керуючий мережею кав’ярень GRKY Espresso bar, яка налічує більш ніж 70 кав’ярень у Києві.

Кафе

Виручка сегмента кафе показала зростання на 26% у порівнянні із минулим роком. Середній чек зріс на 17% зі 187 до 219 грн. Відвідуваність зросла на 7%.

Бари

Влада Агаркова — співзасновниця коктейль-бару «Полуночники» та бістро «Чік Чак», засновниця ECLIPSE®, м. Вінниця: «Виручка сегмента барів зросла на 28% до 2022 року, середній чек на 12% із 311 до 348 грн. Відвідуваність збільшилася на 15%.

Кількість гостей при цьому залишилася майже незмінною, а кількість чеків — меншою.

Зрозуміло, що зріс середній чек. Це повʼязано не тільки з ростом валютного курсу, здорожчанням товару у постачальників і, як наслідок, підняттям цін у барі, а і з постійною роботою нашої команди. В грошах середній чек зріс на 200 грн і становить на сьогодні — 1100 грн.

Але враховуючи розвиток подій в країні, ми прогнозуємо і готуємося до падіння кількості гостей в барі й вже зараз думаємо над тим, як вийти за межі бару, з яким продуктом, і що робити для того, аби не зменшувався валовий обіг закладу".

Пекарні

Сегмент пекарень продемонстрував зростання виручки на 22% у порівнянні із 2022 роком. При цьому середній чек зріс на 17% з 63 до 73 грн. Відвідуваність зросла лише на 5%.

Фастфуд

Виручка фастфуду зросла на 27%, середній чек — на 21% зі 145 грн до 175 грн. Відвідуваність — на 5%.

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