Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні два роки — Finance.ua

Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні два роки Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Як змінилась вартість нових авто в Україні за останні два роки

Згідно із даними AUTO-Consulting, середня вартість нових автомобілів, проданих в Україні протягом перших двох місяців поточного року, помітно зросла.

Наразі цей показник складає 33,5 тис. євро, у порівнянні з минулим роком, коли за перші два місяці 2022 року середня вартість нових автомобілів становила 27,7 тис. євро. Отже, відзначається зростання на 21% в євро.

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Основною причиною зростання середньої вартості нових автомобілів на українському ринку є спад попиту та практично повний відхід бюджетних автомобілів сегмента Low Cost з ринку. Якщо на початку 2023 року частка бюджетних автомобілів на ринку України становила 5,5%, то минулого року цей показник склав більше 12% у грошовому еквіваленті.

Додатково збільшилася частка продажів у середньому та преміальному сегментах ринку в грошовому еквіваленті. Тепер Volume-сегмент складає 53% (порівняно з 51% роком тому), а Premium-сегмент — 41% (в порівнянні з 33,6% роком тому). Все це виражено у витратах в євро при купівлі автомобілів.

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Також на спад продажів бюджетних автомобілів вплинули активні поставки вживаних автомобілів з Європи та Америки, які фактично зайняли нішу Low Cost.

Середня вартість проданих автомобілів в Україні зросла протягом усього минулого року. На кінець 2022 року цей показник становив 30,7 тис. євро, але до кінця року зросла до близько 32 тис. євро. Таким чином, за перші місяці поточного року середня ціна знову зросла і досягла 33,5 тис. євро.

Аналізуючи динаміку останніх місяців, експерти передбачають подальше зростання середньої вартості автомобілів, куплених українцями. Однак значного росту не передбачається, оскільки частка бюджетних авто вже суттєво зменшилася за останній рік.

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