Місце для вашої реклами

Як змінилась погодинна оплата праці в країнах Євросоюзу (інфографіка)

Особисті фінанси
погодинна оплата праці в різних країнах Євросоюзу
Найбільше зростання вартості погодинної оплати праці в цілому по економіці було зафіксовано у Словенії (+19,1%). Слідом за нею іде Болгарія (+13,8%) та Хорватія (+10,5%).
Про це йдеться в статистиці Євростату.
Найнижче зростання було зафіксовано у Франції (+1,1%), Італії (+2,3%), Данії (+2,5%), Фінляндії (+2,6%),
Німеччині та на Кіпрі (по 2,7%).
Тоді як на Мальті спостерігалося зниження (-3,9%).
Види економічної діяльності

Найбільше зростання вартості погодинної оплати праці мали:
  • «Операції з нерухомістю» (+4,6%), далі:
  • «Професійна, наукова та технічна діяльність» (+4,5%),
  • «Освіта» (+4,4%),
  • «Будівництво» та «Транспорт і зберігання» (обидві +4,1%)
Найнижче річне зростання було зафіксовано:
  • «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря» (+2,7%),
  • «Переробна промисловість» (+2,8%),
  • «Гірничодобувна промисловість» зафіксувала зниження (-1,2%).
Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року види економічної діяльності, в яких спостерігалоя найбільше зростання не заробітної плати:
  • «Будівництво» та «Операції з нерухомістю» (обидві +5,8%), за якими йдуть
  • «Транспорт та зберігання», «Професійна, наукова та технічна діяльність» та «Інша діяльність у сфері послуг».
Найнижче річне зростання зафіксовано- «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря» (+3,0%), «Добувна промисловість» залишився незмінним.
Раніше Finance.ua писав, що в ЄС було в 2025 році зайнято 198,1 мільйона осіб. Цей рівень в ЄС для осіб віком 20−64 років становив 76,3%. Рівень незайнятості на ринку праці збільшився у 14 країнах ЄС.
Найбільше зростання було зареєстровано:
  • в Литві (+1,2 в.п.),
  • Фінляндії (+0,9 в.п.),
  • Бельгії (+0,8 в.п.)
  • Люксембурзі (+0,7 в.п.).
А найбільше скорочення було зареєстровано в Болгарії, Італії та Португалії.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіЄС
Місце для вашої реклами
