Як змінилась погодинна оплата праці в країнах Євросоюзу (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

погодинна оплата праці в різних країнах Євросоюзу

Найбільше зростання вартості погодинної оплати праці в цілому по економіці було зафіксовано у Словенії (+19,1%). Слідом за нею іде Болгарія (+13,8%) та Хорватія (+10,5%).

йдеться в статистиці Євростату.

Найнижче зростання було зафіксовано у Франції (+1,1%), Італії (+2,3%), Данії (+2,5%), Фінляндії (+2,6%),

Німеччині та на Кіпрі (по 2,7%).

Тоді як на Мальті спостерігалося зниження (-3,9%).

Види економічної діяльності

Найбільше зростання вартості погодинної оплати праці мали:

«Операції з нерухомістю» (+4,6%), далі:

«Професійна, наукова та технічна діяльність» (+4,5%),

«Освіта» (+4,4%),

«Будівництво» та «Транспорт і зберігання» (обидві +4,1%)

Найнижче річне зростання було зафіксовано:

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря» (+2,7%),

«Переробна промисловість» (+2,8%),

«Гірничодобувна промисловість» зафіксувала зниження (-1,2%).

Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року види економічної діяльності, в яких спостерігалоя найбільше зростання не заробітної плати:

«Будівництво» та «Операції з нерухомістю» (обидві +5,8%), за якими йдуть

«Транспорт та зберігання», «Професійна, наукова та технічна діяльність» та «Інша діяльність у сфері послуг».

Найнижче річне зростання зафіксовано- «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря» (+3,0%), «Добувна промисловість» залишився незмінним.

76,3%. Рівень незайнятості на ринку праці збільшився у 14 країнах ЄС. Раніше Finance.ua писав, що в ЄС було в 2025 році зайнято 198,1 мільйона осіб. Цей рівень в ЄС для осіб віком 20−64 років становив 76,3%. Рівень незайнятості на ринку праці збільшився у 14 країнах ЄС.

Найбільше зростання було зареєстровано:

в Литві (+1,2 в.п.),

Фінляндії (+0,9 в.п.),

Бельгії (+0,8 в.п.)

Люксембурзі (+0,7 в.п.).

А найбільше скорочення було зареєстровано в Болгарії, Італії та Португалії.

