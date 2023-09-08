Як зміняться резерви Нацбанку до кінця 2023 року: прогноз — Finance.ua

Як зміняться резерви Нацбанку до кінця 2023 року: прогноз Сьогодні 20:02 — Валюта

Як зміняться резерви Нацбанку до кінця 2023 року: прогноз

У Dragon Capital спрогнозували , як зміняться резерви Національного банку України до кінця 2023 року.

За їхніми словами, хоча через зниження експорту зерна в липні зовнішньоторговельний дефіцит розширився до $2,8 млрд, найбільшого значення з початку війни (порівняно з $2,1 млрд у червні), інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку залишились помірними. У липні НБУ продав з резервів $1,9 млрд — такий самий обсяг, як і в попередні місяці.

«У серпні обсяг продажу валюти Нацбанком зріс до $2,5 млрд на фоні збільшення попиту на готівкову іноземну валюту, який, однак, швидко вщухнув, в тому числі завдяки послабленню обмежень на купівлю безготівкової валюти», — зазначають у Dragon Capital.

Так, критично важливу підтримку економіці та фінансовій системі України продовжує надавати міжнародне фінансування. За 8 місяців 2023 року міжнародні партнери перерахували Україні майже $30 млрд для фінансування дефіциту бюджету (в тому числі $8,7 млрд, або 29%, у формі грантів), що дозволило повністю профінансувати дефіцит бюджету за цей період і майже вдвічі перевищило обсяг продажу іноземної валюти Нацбанком, повідомляють експерти.

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Як йдеться у прогнозі Dragon Capital, у результаті резерви НБУ зросли до нового історичного максимуму — $41,7 млрд в липні. Хоча в серпні резерви скоротились до $40,4 млрд через затримку грантового траншу від США, їх рівень залишається високим відносно критеріїв достатності. Так, обсяг резервів відповідає 5,4 місяцям майбутнього імпорту та (оціночно) 126% агрегованого показника достатності резервів.

«Ми очікуємо, що темпи зростання резервів НБУ суттєво уповільняться в найближчі місяці через заплановане сповільнення обсягів міжнародної допомоги і зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку, спричинене сезонними факторами, подальшою лібералізацією валютних обмежень та зниженням окремих категорій експорту взимку в результаті чергових атак росії на енергетичну інфраструктуру. Ми прогнозуємо обсяг резервів НБУ на рівні $42 млрд на кінець 2023 року і зростання до $47 млрд на кінець 2024 року», — зазначають у Dragon Capital.

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