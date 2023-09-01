Міжнародні резерви можуть дещо впасти на тлі продажу валюти Нацбанком — нардеп Сьогодні 16:41 — Валюта

Міжнародні резерви можуть дещо впасти на тлі продажу валюти Нацбанком — нардеп

Міжнародні резерви України, які перебувають на рекордному рівні, можуть дещо впасти на тлі продажу валюти Національним банком. Про це повідомив у п’ятницю народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк.

«По валютним інтервенціям. У серпні вони були найбільшими за півроку. І Нацбанк продав -2,36 млрд дол. Враховуючи, що міжнародної допомоги до нас за серпень прийшло менше (+1,7 млрд дол.), то можливо трохи падіння міжнародних резервів. Що ми можемо собі дозволити, адже вони на рекордному рівні», — написав Железняк у Telegram.

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Як зазначив член Ради НБУ Богдан Данилишин в експертному коментарі, суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України. «Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів США (порівняно із 406 млн доларів США тижнем раніше)», — написав Данилишин у Facebook.

Водночас, з його слів, «обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку».

УНН За матеріалами:

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