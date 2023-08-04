Міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 мільярда — Finance.ua

Міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 мільярда Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 мільярда

За оцінками Національного банку міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть 44,1 млрд дол. США.

«Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом сталого зростання резервів на прогнозному горизонті. Станом на кінець 2025 року вони сягнуть 44,1 млрд дол», — йдеться в повідомленні.

У документі зазначається, що в ІІ кварталі 2023 року дефіцит валюти на ринку суттєво скоротився. Серед основних причин: нижчий імпорт енергоносіїв та менші обсяги зняття готівки за кордоном. Ці чинники компенсували скорочення експорту, зумовлене гальмуванням роботи «зернового коридору» росією та торговельними обмеженнями з боку окремих країн ЄС. Водночас завдяки значній міжнародній допомозі резерви зросли до рекордного рівня — 39 млрд дол.

«Протягом наступних років дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься значним насамперед через обмежений потенціал відновлення експорту та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови», — зауважується у звіті.

Довідка Finance.ua:

станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року — $38 351,7 млн;

підтримка ЗСУ та протистояння росії у розв’язаній нею війні обходиться Україні у близько 2 трильйони гривень.

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Укрінформ За матеріалами:

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