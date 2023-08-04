Міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 мільярда — Finance.ua
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Міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 мільярда

Казна та Політика
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Міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 мільярда
Міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 мільярда
За оцінками Національного банку міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть 44,1 млрд дол. США.
Про це йдеться в Інфляційному звіті за липень 2023 року.
«Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом сталого зростання резервів на прогнозному горизонті. Станом на кінець 2025 року вони сягнуть 44,1 млрд дол», — йдеться в повідомленні.
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У документі зазначається, що в ІІ кварталі 2023 року дефіцит валюти на ринку суттєво скоротився. Серед основних причин: нижчий імпорт енергоносіїв та менші обсяги зняття готівки за кордоном. Ці чинники компенсували скорочення експорту, зумовлене гальмуванням роботи «зернового коридору» росією та торговельними обмеженнями з боку окремих країн ЄС. Водночас завдяки значній міжнародній допомозі резерви зросли до рекордного рівня — 39 млрд дол.
«Протягом наступних років дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься значним насамперед через обмежений потенціал відновлення експорту та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови», — зауважується у звіті.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року — $38 351,7 млн;
  • підтримка ЗСУ та протистояння росії у розв’язаній нею війні обходиться Україні у близько 2 трильйони гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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