Як живуть українські біженці в Португалії — Finance.ua

Як живуть українські біженці в Португалії Вчора 17:00 — Казна та Політика

Українці, які встигли адаптуватися в Поргуталії з початку війни, діляться своїми спостереженнями і порадами з тими, хто нещодавно вирішив шукати прихисток у цій країні.

Деякі біженці в Португалії живуть в муніципальних закладах, наприклад, готелях. Іншим доводиться орендувати житло.

Найчастіше в містах, де є робота, доводиться платити по 500-600 євро за квартиру, в селах можна знайти за 300 євро. У Лісабоні — від 1000 євро.

«З орендою житла — повний треш. Воно начебто є на сайтах з нерухомості, а потім виявляється, що його немає. Ми шукали по знайомих в Португалії. Варто розпитати у сусідів, у місцевих, що живуть поруч. Бажано, щоб вас хтось рекомендував орендодавцю. Вже дуже багато негарнихх випадків із заселенням українців і тому португальці вже не так активно допомагають, як раніше», — діляться інформацією співгромадяни в групі Facebook.

Виплати непрацюючим дорослим в Португалії — 189 євро на місяць. Людям без коштів на проживання можуть виділити субсидії на оренду житла. Програма субсидій для українців триває до 18 місяців.

Можна жити в «туристичних» квартирах від 50 євро на добу. Або в квартирах на довгострокову оренду, де були відключені комунальні послуги. Орендар підключає їх сам. У таких квартирах може не бути меблів. Тому часті оголошення в групах для українців — про пошук дешевих меблів в порожню квартиру.

Навчання, школи

Чимало біженців цікавляться можливостями навчання для своїх дітей, якщо вони оберуть Португалію для тривалого проживання. Наприклад, користувачі запитують, чи є українські школи і де краще «осісти». На таке питання відповідають так:

«У зоні великого Лісабона. В окрузі є кілька суботніх шкіл, які працюють з Міністерством освіти України, і по закінченню класу видають диплом державного зразка. Це школи: „Світлиця“, „Батьківщина“, „Дивосвіт“. Є ще в Алмаді і, здається, в Порту», — радять українці.

Зазначається, що українські школи платні: 40-60 євро на місяць. Інші коментатори відзначають, що зараз відвідування українських шкіл безкоштовне для біженців — але за рахунок інших батьків і вчителів.

Погода: туман до обіду і всюдисуща вогкість

Португалія асоціюється з сонцем і літнім океаном. Втім, в холодну пору року клімат не настільки приємний, як видається туристам. Тому біженцям, які хочуть перебратися з північних країн, бо діти хворіють, радять враховувати погодні особливості Португалії.

«Зимовий період вогкий, холодний, з конденсатом в будинках і квартирах по всій Португалії. У них же відсутнє опалення. Тому і неприємні відчуття, чи то на березі океану, чи в центральних районах», — пишуть користувачі групи Facebook «Українці в Португалії».

Деякі додають, що на узбережжі температура повітря не опускається нижче температури води. Вночі 14-15 градусів, а квартира буде прогріватися вдень. А ось вітри будуть дошкуляти.

«Взимку на „першій лінії“ романтика закінчується. Хіба що нова будівля, з сучасними технологіями, але і це врятує від вологості — на узбережжі існує свій мікроклімат, де до обіду стоїть стовпом туман», — попереджають ті, хто знайомий з португальськими зимами.

РБК daily За матеріалами:

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