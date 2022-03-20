Як здійснюється примусове вилучення майна під час воєнного стану, і чи можна його повернути — Finance.ua

Як здійснюється примусове вилучення майна під час воєнного стану, і чи можна його повернути

Вчора 15:15 — Фондовий ринок

Згідно з законодавством, під час дії воєнного стану допускається примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, для потреб держави. Про те, чи можуть в нинішніх реаліях конфіскувати майно в українців розповів юрист.

Чи можуть забрати майно під час воєнного стану?

«Так! Згідно з Законом України „Про правовий режим воєнного стану“ на час дії воєнного стану допускається обмеження прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, в тому числі шляхом примусового відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану», — розповів експерт.

Важливим є питання, чи отримає власник якусь компенсацію у такому разі. Юрист пояснив, що примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватися:

або з попереднім повним відшкодуванням його вартості;

або ж із наступним повним відшкодуванням вартості.

Окрім цього, важливим є те, що згідно з частиною 3 статті 12 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати на заміну надання йому іншого майна, якщо це можливо.

На підставі чого здійснюється примусове відчуження майна?

«Примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування, погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради», — пояснив фахівець.

Однак, він уточнив, що у місцевостях, де ведуться бойові дії, це здійснюється за рішенням військового командування без відповідного погодження.

Які документи складаються при примусовому відчуженні майна?

Власник майна під час його вилучення чи відчуження повинен отримати екземпляри таких документів:

Акт про примусове відчуження; Висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з ухваленням рішення про його примусове відчуження.

Важливо! Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.

Як оцінюється майно?

За загальним правилом до оцінки майна залучаються суб’єкти оціночної діяльності. У разі неможливості це зробити, оцінка проводиться органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна.

У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. Оцінку майна можна оскаржити у судовому порядку, якщо власник незгоден з її розміром.

Порядок отримання компенсації за примусово відчужене майно:

У разі попереднього відшкодування, орган здійснює виплату відповідних коштів на підставі висновку про вартість майна, і така сума зазначається в акті про примусове відчуження. Однак, слід зазначити, що наразі попереднє відшкодування не здійснюється, а усе майно вилучається з наступною його повною компенсацією. Наступна повна компенсація здійснюється у такому порядку:

Власник майна після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату) за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Така заява розглядається протягом 10 робочих днів і за результатами її розгляду оформлюється висновок, який надається власнику та передається в органи Казначейства.

Орган, який ухвалив рішення про примусове відчуження майна, на підставі виданого ним висновку, враховує відповідну потребу в коштах у бюджетному запиті на п’ять наступних бюджетних періодів (після скасування правового режиму воєнного стану).

«Воєнний стан на території України введено вперше, а тому на практиці наразі невідомо про реальну кількість часу, яка необхідна буде для отримання коштів за вилучене майно. В будь-якому випадку, спори, пов’язані з виплатою наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правого режиму воєнного чи надзвичайного стану, вирішуються в судовому порядку», — зауважив юрист.

Чи можна повернути вилучене майно?

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

Підставою для повернення майна є рішення суду, що набуло чинності. В такому разі в особи поновлюється право власності. Водночас вона має повернути кошти, які були отримані через відчуження майна, з вирахуванням плати за його використання.

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