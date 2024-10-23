Як здійснювати банківські перекази безпечно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як здійснювати банківські перекази безпечно

Фінтех і Картки
130
Як здійснювати банківські перекази безпечно
Як здійснювати банківські перекази безпечно
Понад 80% звернень до кіберполіції стосується саме шахрайства, серед якого все більша «доля» належить псевдоволонтерам.
У новій статті Finance.ua розповідає, яким чином убезпечити себе від такого обману.

Псевдоволонтери та шахраї за ширмою благодійних зборів: які гачки використовують злодії

Як же запобігти отриманню доступу до вашого рахунку чи картки?
Першочергово серед основних принципів безпечного здійснення банківських переказів можна виокремити:
  • уважну перевірку наданих реквізитів. Треба завжди переконуватися у вірності даних одержувача. Маються на увазі номер рахунку, ІПН, назва банку та ін.;
  • двофакторну автентифікацію. Це додатковий захист і використовувати його під час доступу до рахунків дуже бажано;
  • використання виключно офіційних ресурсів та каналів. Уникайте сторонніх платформ для переведення коштів. Завжди робіть це через офіційні додатки чи сайти;
  • захист власної інформації. Не слід ділитися особистими даними (паролями, логінами) з іншими, не варто надавати їх телефоном чи за допомоги інших способів зв’язку;
  • своєчасна перевірка власних рахунків на несанкціоновані операції чи намагання їх здійснити;
  • використання якісного антивірусу. На всіх пристроях встановіть захист від «шкідників».
Нічого складного, але саме дотримання зазначених принципів суттєво знизить ризики під час проведення банківських переказів.
Додаткові кошти можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови. Каталог на Finance.ua.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше ми писали, що найпростіший і найшвидший спосіб відправити гроші з України за кордон — переказ P2P з картки українського банку на картку іноземного. Такі перекази можна робити, наприклад, із валютних карток українських банків.
  • У які країни надсилають найбільше карткових переказів. На першому місці — Польща. Також користуються популярністю у клієнтів Велика Британія, Нідерланди та Іспанія.
  • В Україну найбільше таких переказів надходить із Італії. Також більшість грошових переказів приходить із США, Німеччини, Ізраїлю та Польщі.
  • Середня сума переказу з картки на картку — в межах 300 доларів США.

Способи, як швидко та вигідно відправити або отримати гроші у 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.