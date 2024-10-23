Як здійснювати банківські перекази безпечно — Finance.ua

Як здійснювати банківські перекази безпечно Сьогодні 14:00 — Фінтех і Картки

Як здійснювати банківські перекази безпечно

Понад 80% звернень до кіберполіції стосується саме шахрайства, серед якого все більша «доля» належить псевдоволонтерам.

У новій статті Finance.ua розповідає, яким чином убезпечити себе від такого обману.

Як же запобігти отриманню доступу до вашого рахунку чи картки?

Першочергово серед основних принципів безпечного здійснення банківських переказів можна виокремити:

уважну перевірку наданих реквізитів. Треба завжди переконуватися у вірності даних одержувача. Маються на увазі номер рахунку, ІПН, назва банку та ін.;

Треба завжди переконуватися у вірності даних одержувача. Маються на увазі номер рахунку, ІПН, назва банку та ін.; двофакторну автентифікацію. Це додатковий захист і використовувати його під час доступу до рахунків дуже бажано;

Це додатковий захист і використовувати його під час доступу до рахунків дуже бажано; використання виключно офіційних ресурсів та каналів . Уникайте сторонніх платформ для переведення коштів. Завжди робіть це через офіційні додатки чи сайти;

. Уникайте сторонніх платформ для переведення коштів. Завжди робіть це через офіційні додатки чи сайти; захист власної інформації. Не слід ділитися особистими даними (паролями, логінами) з іншими, не варто надавати їх телефоном чи за допомоги інших способів зв’язку;

Не слід ділитися особистими даними (паролями, логінами) з іншими, не варто надавати їх телефоном чи за допомоги інших способів зв’язку; своєчасна перевірка власних рахунків на несанкціоновані операції чи намагання їх здійснити;

на несанкціоновані операції чи намагання їх здійснити; використання якісного антивірусу. На всіх пристроях встановіть захист від «шкідників».

Нічого складного, але саме дотримання зазначених принципів суттєво знизить ризики під час проведення банківських переказів.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, що найпростіший і найшвидший спосіб відправити гроші з України за кордон — переказ P2P з картки українського банку на картку іноземного. Такі перекази можна робити, наприклад, із валютних карток українських банків.

У які країни надсилають найбільше карткових переказів. На першому місці — Польща. Також користуються популярністю у клієнтів Велика Британія, Нідерланди та Іспанія.

В Україну найбільше таких переказів надходить із Італії. Також більшість грошових переказів приходить із США, Німеччини, Ізраїлю та Польщі.

Середня сума переказу з картки на картку — в межах 300 доларів США.

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