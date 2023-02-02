Як зберігати паливо для генераторів: в Україні оновили правила — Finance.ua

Як зберігати паливо для генераторів: в Україні оновили правила Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Державна податкова служба України нагадала, що у січні 2023 року запрацював закон № 2836-ІХ, який вніс зміни до Податкового кодексу та інших законів для сприяння відновленню постраждалої від російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

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Документ встановлює тимчасові норми на період дії військового стану та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування особливостей тимчасового спрощеного порядку зберігання пального для електрогенераторів.

Тепер для суб’єктів господарювання, у тому числі платників акцизного податку з реалізації пального, не вважається акцизним складом приміщення чи територія, де зберігається не більше ніж 2 тисячі літрів пального для заправки генераторів.

Цей критерій стосується і випадків, якщо крім зберігання пального одночасно зберігається або реалізується пальне в споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно, отримане від виробника або особи, яка розлила його в такі тари.

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«Крім того, тепер, згідно із законом про державне регулювання виробництва та обігу пального, підприємець має право зберігати пальне для генераторів — до 2 тис. л на кожному об’єкті, оснащеному електрогенераторною установкою, — без отримання дозвільних документів, насамперед ліцензії на право зберігання пального », — йдеться у повідомленні.

Право зберігання генераторного палива набувається з моменту подання декларації до терорганів ДПС. При цьому підприємці можуть подавати заяви на отримання відповідних ліцензій або декларацію також в електронному вигляді або до електронного кабінету.

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