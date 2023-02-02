Як зберігати паливо для генераторів: в Україні оновили правила — Finance.ua

Як зберігати паливо для генераторів: в Україні оновили правила
Державна податкова служба України нагадала, що у січні 2023 року запрацював закон № 2836-ІХ, який вніс зміни до Податкового кодексу та інших законів для сприяння відновленню постраждалої від російських обстрілів енергетичної інфраструктури.
Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.
Документ встановлює тимчасові норми на період дії військового стану та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування особливостей тимчасового спрощеного порядку зберігання пального для електрогенераторів.
Тепер для суб’єктів господарювання, у тому числі платників акцизного податку з реалізації пального, не вважається акцизним складом приміщення чи територія, де зберігається не більше ніж 2 тисячі літрів пального для заправки генераторів.
Цей критерій стосується і випадків, якщо крім зберігання пального одночасно зберігається або реалізується пальне в споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно, отримане від виробника або особи, яка розлила його в такі тари.
«Крім того, тепер, згідно із законом про державне регулювання виробництва та обігу пального, підприємець має право зберігати пальне для генераторів — до 2 тис. л на кожному об’єкті, оснащеному електрогенераторною установкою, — без отримання дозвільних документів, насамперед ліцензії на право зберігання пального », — йдеться у повідомленні.
Право зберігання генераторного палива набувається з моменту подання декларації до терорганів ДПС. При цьому підприємці можуть подавати заяви на отримання відповідних ліцензій або декларацію також в електронному вигляді або до електронного кабінету.
Зарядні станції: переваги, різновиди та можливості пристроїв
Поділитися новиною