Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень світла — Finance.ua
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Як зберегти продукти в холодильнику за частих відключень світла

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Громадянам розповіли, як правильно зберігати продукти в холодильнику за умови тривалих відключень електрики через російські обстріли.
Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Насамперед українцям радять купити контейнери із сухим льодом або заморозити воду в звичайних пластикових пляшках з-під напоїв. Їх треба зберігати у морозильній камері холодильника на випадок відсутності електроенергії.
Під час відключення електрики треба розкласти раніше підготовлені ємності з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери. В такий спосіб можна продовжити термін зберігання продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години, а завдяки сухому льоду — до 2 діб.
За умови відсутності електроенергії протягом 4 годин і більше харчові продукти краще згрупувати разом у морозильній камері. Заповненою вона тримає холод до 48 годин, наполовину порожньою — лише 24 години.
Також громадянам радять якомога рідше відчиняти дверцята вимкненого холодильника, аби запобігти попаданню теплого повітря. Оптимальна температура в холодильнику не повинна бути вищою за +4°С, а в морозилці — не перевищувати −4°С.
Продукти, що мають температуру не вище за +4°С або на яких зберігаються льодові кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати.
Нагадаємо, Міністерство енергетики рекомендувало громадянам доповнити мінімально необхідний список речей на випадок НС приладами автономного освітлення та опалення, а також гаджетами, які фіксують наявність чадного газу.
За матеріалами:
УБР
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