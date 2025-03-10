Як зберегти хорошу фінансову репутацію — Finance.ua

Як зберегти хорошу фінансову репутацію Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Як зберегти хорошу фінансову репутацію

Інформація про всі кредитні операції та боргові зобов’язання це ваша фінансова біографія, що показує, як саме ви розпоряджаєтесь позиченими коштами.

Як це впливає на рішення банків і фінансових установ про можливість надання кредиту, пише Фінкульт

Хороша кредитна історія відкриває перед вами двері до фінансових можливостей:

Доступ до кредитів і позик з кращими умовами.

Низькі відсоткові ставки.

Можливість взяти іпотеку або автокредит. Натомість погана кредитна історія може призвести до відмови у видачі кредиту або ж пропозиції невигідних умов (високі відсотки, менші ліміти).

Кредитна історія містить:

Інформацію про всі кредити, які ви колись брали (сума, строк, тип кредиту).

Дані про своєчасність платежів (прострочення, несплачені борги).

Чи були у вас реструктуризації або списання боргів.

Запити від банків і фінансових організацій на перевірку вашої історії та судові рішення, пов’язані з кредитними зобов’язаннями.

Ці дані зберігаються в Українському бюро кредитних історій (УБКІ) та інших бюро, і доступні банкам та кредиторам, які перевіряють інформацію, перш ніж прийняти рішення про видачу позики.

Як зберегти хорошу фінансову репутацію

Своєчасно сплачуйте за кредитами — навіть невелике прострочення може зіпсувати вашу історію.

Не беріть зайвих кредитів — якщо у вас занадто багато зобов’язань, це може привернути увагу банку.

Перевіряйте свою кредитну історію — раз на рік ви можете зробити це безкоштовно в УБКІ або інших бюро.

Щоб вчасно захистись від дій шахраїв варто перевірити, чи не з’явились чужі кредити у вашій кредитній історії.

Не відкривайте багато кредитних карт одночасно — часті запити до вашої кредитної історії можуть знизити ваш рейтинг.

Якщо вам не вистачає грошей до зарплати, то за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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