Як зберегти батарею електроавто в гарному стані — Finance.ua

Як зберегти батарею електроавто в гарному стані Сьогодні 09:44 — Технології&Авто

Як зберегти батарею електроавто в гарному стані

Щоб подовжити строк експлуатації батареї електромобіля, варто дотримуватись певних правил. Своєчасне технічне обслуговування, зокрема перевірка стану акумулятора, дає змогу завчасно виявити можливі несправності.

Особливу увагу слід звертати на уникнення повного розряду батареї або її тривалого перебування на 100% заряду — це може негативно впливати на ресурс.

В умовах України заряджання електромобіля вдома є економічно доцільним рішенням, яке також сприяє збереженню оптимального стану батареї.

Використання зарядних станцій може бути ефективним за умови, що вони забезпечують відповідний рівень струму для стабільної та безпечної роботи акумулятора.

Окрім вартості самого електромобіля та батареї, варто буде доплатити ще декілька тисяч доларів за заряджання. До прикладу, якби ціни на заряджання електромобіля були б такими ж, як коли він проїхав 200 тис. км, а курс долара також не зазнав би жодних змін (на момент написання статті він на позначці 41,38 грн), то це б коштувало його власнику 8 700 доларів. Це, якщо йдеться про BYD Song Plus. Заряджання Tesla Model Y, коли її пробіг становитиме ті самі 200 тис. км, коштуватиме водію 9 200 доларів.

Додайте ще сюди обслуговування — десь 4−5 тис. доларів. Тож, загальна ціна на обслуговування електромобіля за нинішніх цін на зарядку та курс долара, коли він проїде 200 тис. км, становитиме 23−25 тис. доларів. Утім, сума може зменшитися до 13−15 тис. доларів, якщо не замінювати батарею.

Щодо авто на бензині, то тут точно не треба витрачатися на батарею. Утім, є інші складові, які й без того «з'їдять» чималу суму ваших грошей. Лише бензин на момент пробігу у 200 тис. км обійдеться вам у 13 тис. доларів. Ще близько 10−12 тис. доларів піде на обслуговування. Це, якщо ми все ще беремо Volkswagen Golf 2020 року випуску. Таким чином, загальна сума на утримання авто з ДВЗ, коли він проїде 200 тис. км, може становити близько 25 тис. доларів.

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