Як заробити ще більше на своєму депозиті — Finance.ua

Як заробити ще більше на своєму депозиті Сьогодні 08:22 — Кредит&Депозит

Що тільки не вигадують банки, аби зацікавити клієнтів. Дійшло до того, що, залучаючи гривню на депозит, банки готові платити відсотки вперед.

За програмою «Бонус до депозиту» можна отримати додаткові відсотки до свого вкладу.

Для цього необхідно обрати депозит та подати заявку на його відкриття. Потім — потрібно підтвердити відкриття депозиту та отримати бонус.

Наразі у програмі «Бонус до депозиту» беруть участь:

Банк Кредит Дніпро;

Глобус Банк;

sportbank;

Банк Кліринговий дім;

Кредитвест Банк.

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