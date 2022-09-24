Як зареєструвати дитину, яка народилася в іншій країні — Finance.ua

Як зареєструвати дитину, яка народилася в іншій країні Вчора 15:36 — Особисті фінанси

Багато українців у зв’язку зі збройною агресією російської федерації були змушені залишити Україну.

При цьому за кордоном нашим громадянам доводиться вирішувати чимало юридичних питань, серед яких і реєстрація народження дітей. Про це пише Мін’юст.

Де реєструють

Державну реєстрацію актів цивільного стану, у тому числі народження фізичної особи та визначення її походження, відносно громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва або консульські установи України.

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.

Документи, які видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Враховуючи наведені положення законодавства, проведення відділом державної реєстрації актів цивільного стану України державної реєстрації малюка можливе, якщо реєстрація народження дитини, народженої в іншій державі, не була проведена компетентним органом такої держави або дипломатичним представництвом чи консульською установою України.

У разі внесення змін до законодавства реєстрація вважатиметься недійсною.

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