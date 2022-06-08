Як зареєструвати бізнес у Німеччині, Польщі, Румунії чи Естонії (інфографіка) — Finance.ua

Як зареєструвати бізнес у Німеччині, Польщі, Румунії чи Естонії (інфографіка)

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Як зареєструвати бізнес у Німеччині, Польщі, Румунії чи Естонії (інфографіка)

За понад два місяці війни українці створили 5225 нових компаній, значна частина яких орієнтується на діяльність на зовнішніх ринках. На іноземні ринки переорієнтовуються й бізнеси, що були створені раніше. Так, у квітні їхня кількість, за даними різних опитувань, становила 83%. Шукають іноземних клієнтів, партнерів, замовників та канали збуту як ФОПи-фрилансери, так і середній та великий бізнес.

Тому експерти естонської урядової програми e-Residency спільно з Наталією Гайкаловою, засновницею та СЕО фінансово-правової компанії Finevolution, підготували гайд з реєстрації бізнесу в різних країнах.

Естонію, Польщу, Німеччину та Румунію обрали з кількох причин. Основна із них — у цих країнах українці й раніше найчастіше реєстрували свої філії чи представництва.

Польщу та Румунію також обрали через те, що наразі туди мігрувала як велика кількість українців (станом на 29 травня до Польщі виїхало 3,6 млн людей, а до Румунії майже 1 млн), так і ІТ-компаній або їхніх офісів (тобто бізнесу). Ще одним мотивом стали часті запити до фінансових і податкових консультантів щодо реєстрації компаній саме в цих країнах.

«Якщо ми подивимося на основні характеристики, то стане зрозуміло, чому для реєстрації бізнесу обирають саме ці країни. По-перше, ПДВ практично в усіх однаковий: коливається близько 20% та за тих чи інших умов може зменшуватися до 10-15%. По-друге, зареєструвати компанію скрізь можна за особистим візитом. Зважаючи, що люди вже перебувають там, вони приймають рішення про реєстрацію бізнесу», — коментує Наталія Гайкалова.

За часом реєстрації процедура теж майже скрізь схожа: щоб отримати «європейську прописку», бізнесу потрібно в середньому від 3 тижнів і більше.

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