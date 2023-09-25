Як записатися на прийом онлайн до територіального органу ПФУ — покрокова інструкція Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як записатися на прийом онлайн до територіального органу ПФУ — покрокова інструкція

Громадяни, які мають необхідність проконсультуватися з питань, що стосуються призначення та виплати пенсій, житлових субсидій та пільг чи страхових коштів, і бажають відвідати орган Пенсійного фонду України, можуть скористатися сервісом попереднього онлайн-запису на прийом.

Про це розповіли у Пенсійному фонді.

Як записатися на прийом в ПФУ онлайн

Записатися на прийом до територіального органу ПФУ можна і онлайн.

Зробити це можна за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ:

1. Для онлайн-запису на прийом увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі Фонду, авторизувавшись будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA).

2. У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запис на прийом».

3. У новому вікні натисніть кнопку «Записатися на прийом».

4. У формі, що відкриється, оберіть орган Фонду, сервісний центр, до якого плануєте візит, тему (питання), рік та місяць прийому. Натисніть кнопку «Завантажити розклад».

Запис на прийом без визначення сервісного центру призначено для страхувальників, а також для запису на прийом до керівництва Пенсійного фонду України.

5. У списку, що з’явиться на екрані, оберіть бажану дату та годину прийому (вільні години прийому позначено зеленим кольором).

6. Оберіть клітинку з бажаним часом. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку «Записатися на прийом».

7. Після цього, натиснувши на відповідну кнопку, можна роздрукувати талон. У разі зміни обставин є можливість скасувати запис.

Відсутність роздрукованого талону не є підставою для відмови у прийомі у визначений відвідувачем час.

8. Перевірити свої дані про попередній запис на прийом можна знову зайшовши в розділ «Запис на прийом», де відображається поле «Мої записи на прийом».

Нагадаємо, дізнатися розмір майбутньої пенсії можна на порталі Пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора.

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