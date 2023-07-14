Як заплатити за світло: три найпростіші способи — Finance.ua

Як заплатити за світло: три найпростіші способи Сьогодні 20:01 — Енергетика

Як заплатити за світло: три найпростіші способи

Сплачувати за комунальні послуги потрібно навіть під час війни. Так можна не тільки підтримувати економіку держави у складні часи, але й не накопичувати борги та уникнути проблем з відключенням.

Через онлайн-сервіси YASNO

Якщо ви є клієнтом цієї компанії, а вона обслуговує споживачів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях, то оплачувати за світло ви можете на сайті в особистому кабінеті

Також YASNO має мобільний додаток, viber-бот YASNO-online, де можна отримувати електронні рахунки за світло.

Онлайн-сервіси

На цих сервісах можна сплачувати не лише за світло, а й за інші комунальні послуги. Така ж функція доступна для інтернет-банкінгу:

Приват24;

Monobank (мобільний застосунок);

ПУМБ;

Portmone;

iPay;

У цих застосунках сума нарахувань підтягується автоматично, одразу після введення особового рахунку.

Передати показання лічильників можна також онлайн. У кожній області є спеціальний сайт або чат-бот у соцмережах. Ось, наприклад, сервіси для киян та жителів Тернопільської області

Через банк

В Україні й раніше можна було відмовитися від паперових платіжок за електроенергію. Питання доволі актуальні під час війни, адже не всі отримують такі платіжки. Тому побутовий споживач може звернутись у відділення та назвати касиру:

особовий рахунок:

адресу;

ПІБ власника.

Реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці. Дізнавшись про суму нарахування, оплатити можна одразу в банку.

Що загрожує українцям, які накопичили борги за світло

Через воєнний стан постачальникам електроенергії заборонили відключати від світла навіть злісних боржників. Тому усе, що можуть наразі роботи компанії — продзвонювати клієнтів та попереджати про наслідки.

Але після війни, як наголошують у компанії YASNO, усе докорінно зміниться.

«Якщо після перемоги у вас буде найбільший борг, ви будете перші в черзі на відключення. Є інші незручності - органи соцзахисту можуть відмовити у наданні субсидії, коли комунальні послуги не оплачені», — попередили в компанії.

Pro Гроші За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.