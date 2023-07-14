Як заплатити за світло: три найпростіші способи — Finance.ua

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Як заплатити за світло: три найпростіші способи

Енергетика
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Як заплатити за світло: три найпростіші способи
Як заплатити за світло: три найпростіші способи
Сплачувати за комунальні послуги потрібно навіть під час війни. Так можна не тільки підтримувати економіку держави у складні часи, але й не накопичувати борги та уникнути проблем з відключенням.

Через онлайн-сервіси YASNO

Якщо ви є клієнтом цієї компанії, а вона обслуговує споживачів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях, то оплачувати за світло ви можете на сайті в особистому кабінеті.
Також YASNO має мобільний додаток, viber-бот YASNO-online, де можна отримувати електронні рахунки за світло.

Онлайн-сервіси

На цих сервісах можна сплачувати не лише за світло, а й за інші комунальні послуги. Така ж функція доступна для інтернет-банкінгу:
  • Приват24;
  • Monobank (мобільний застосунок);
  • ПУМБ;
  • Portmone;
  • iPay;
У цих застосунках сума нарахувань підтягується автоматично, одразу після введення особового рахунку.
Передати показання лічильників можна також онлайн. У кожній області є спеціальний сайт або чат-бот у соцмережах. Ось, наприклад, сервіси для киян та жителів Тернопільської області.

Через банк

В Україні й раніше можна було відмовитися від паперових платіжок за електроенергію. Питання доволі актуальні під час війни, адже не всі отримують такі платіжки. Тому побутовий споживач може звернутись у відділення та назвати касиру:
  • особовий рахунок:
  • адресу;
  • ПІБ власника.
Реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці. Дізнавшись про суму нарахування, оплатити можна одразу в банку.

Що загрожує українцям, які накопичили борги за світло

Через воєнний стан постачальникам електроенергії заборонили відключати від світла навіть злісних боржників. Тому усе, що можуть наразі роботи компанії — продзвонювати клієнтів та попереджати про наслідки.
Але після війни, як наголошують у компанії YASNO, усе докорінно зміниться.
«Якщо після перемоги у вас буде найбільший борг, ви будете перші в черзі на відключення. Є інші незручності - органи соцзахисту можуть відмовити у наданні субсидії, коли комунальні послуги не оплачені», — попередили в компанії.

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