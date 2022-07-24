Як заощадити заряд акумулятора мобільного телефону Xiaomi в мережі 5G — Finance.ua

Як заощадити заряд акумулятора мобільного телефону Xiaomi в мережі 5G
Xiaomi має різноманітні пристрої, які підтримують енергоємний зв’язок 5G. Якби не одна з «фішок» MIUI, «ненажерливість» зв’язку п’ятого покоління могла б стати величезною проблемою.
Постійна активність під час з’єднання 5G може швидко розрядити акумулятори ємністю 5000 мАг або більше. Економічний режим «5G Power Saver» допомагає запобігти розрядці акумулятора. Це швидке й дуже просте налаштування, яке займає лише кілька секунд. Вам просто потрібно виконати такі дії:
- Налаштування > Акумулятор.
- Натисніть значок налаштувань у верхньому правому куті.
- Перейти в режим енергозбереження.
- Увімкніть «5G Battery Saver».
Цей параметр обмежує споживання з’єднання 5G у деяких сценаріях. За аналогічною схемою можна активувати стандартний і екстремальний економні режими (останній відповідає за обмеження найбільш енергоємних функцій і підтримку тільки необхідних опцій).
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