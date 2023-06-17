Як заїхати в Україну з домашніми тваринами: правила — Finance.ua
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Як заїхати в Україну з домашніми тваринами: правила

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Як заїхати в Україну з домашніми тваринами: правила
Як заїхати в Україну з домашніми тваринами: правила
Багато українців, які вимушено покинули Україну через збройну агресію рф, їхали за кордон разом зі своїми домашніми улюбленцями. А останнім часом багато наших громадян частіше повертаються на батьківщину.
Як повернутися додому з домашніми тваринами та про які основні правила треба знати, у коментарі TRAVEL РБК-Україна пояснив адвокат АО Legal Strategy Віталій Сокуренко.

Як в'їхати в Україну з домашніми тваринами: правила

«В цьому контексті треба зазначити, що процедуру в'їзду в Україну з домашніми тваринами спростили», — каже фахівець.
Станом на сьогодні власники тварин повинні надати на кордоні при в'їзді в Україну такі документи:
  • ветеринарний паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я тварини;
  • довідку про діючу вакцинацію від сказу;
  • документ про чіпування тварини.
«Якщо таких документів у вас немає, то отримати їх можна в країнах-членах ЄС. Також в європейській клініці можна чіпувати та вакцинувати тварину заздалегідь до перетину кордону», — каже Віталій Сокуренко.

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Правила вивезення тварин з України

За оновленими правилами, які поширюються на собак, кішок і тхорів (тварин-компаньйонів), власникам тварини потрібно:
  • правильно ідентифікувати тварину за допомогою мікрочіпа та вакцинувати від сказу;
  • мати актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
  • мати при собі дійсний паспорт, виданий в одній з країн або ж сертифікат про стан здоров’я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.
Перевіряти правила ввезення тварин на територію ЄС треба в кожному окремому випадку залежно від країни, в яку ви прямуєте.
Нагадаємо, українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.
Також навесні цього року у Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для українців. Раніше можна було перетнути кордон зі своїми домашніми улюбленцями за спрощеними умовами.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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