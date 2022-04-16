Як зафіксований курс долара вплине на кожного українця — думка експертів

Вчора 21:00 — Валюта

В Україні влада схвильована питанням економічних дисбалансів на тлі зафіксованого курсу валют, проте порахувати всі ризики від цього, коли підмусків війни у нас немає, неможливо.

Про це розповів Максим Орищак, аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ).

Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні залишиться на рівні 29,25 до завершення війни з росією.

Можливі ризики. За словами експерта, серед можливих ризиків може бути проблема інфляції, яка залишається досить актуальною для населення в Україні, але чекати, що накопичення у валюті принесуть більше грошей на території держави, не варто. В уряді розуміють про накопичену масу грошей під подушкою і не готові витрачати ці гроші в умовах війни на особисті інтереси населення.

Заощадження. Витрачати валютні накопичення варто за необхідності. Накопичувати долари та євро варто, якщо ви плануєте виїжджати за кордон, бо там це буде реальним засобом платежу, — зазначив Орищак.

Дізнайтесь першими все про курси валют на Finance.ua 💶

Проте є й позитивні зміни — майже через 2 місяці з початку війни комітет Ради ЄС погодився з пропозицією України — надати можливість українським біженцям обмінювати гривню на інші валюти в країнах ЄС.

Але водночас слід розуміти, що рекомендації Ради ЄС щодо конвертації гривень не є зобов’язанням. Це означає, що фактичне впровадження схем обміну має проводитися з урахуванням національної ситуації і кожен банк матиме свою причину не дотримуватися нових правил, — каже експерт.

Стабілізація курсу гривні

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов у коментарі зазначив, що за даними Державної служби статистики України, споживча інфляція у річному вимірі прискорилася до 13,7%, відносно лютневих значень цей показник збільшився на 3,0%. Це майже втричі вище за довоєнні прогнози НБУ.

У такій ситуації реальна дохідність військових ОВДП має негативне значення. Тому основним покупцем цих паперів є Нацбанк.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США торгується під рівнем 33,00, а євро не може подолати позначку 36,50.

"Наразі можна говорити про стабілізацію курсу української національної валюти. Після рішення регулятора відновити продаж іноземних валют гривня зможе отримати додаткову підтримку, проте навряд чи вдасться уникнути її суттєвої девальвації за підсумками військового протистояння. Поточне ослаблення євро та долара США можна використати для конвертації своїх заощаджень у стійкіші валюти, — зазначив експерт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.