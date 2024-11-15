Як за рік зросли ціни на обігрівачі для дому — Finance.ua

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Як за рік зросли ціни на обігрівачі для дому

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Як за рік зросли ціни на обігрівачі для дому
Як за рік зросли ціни на обігрівачі для дому
З настанням холодного сезону в Україні зростає попит на обігрівачі та термоодяг. OLX Україна проаналізували, як за рік змінились ціни на вживані й нові обігрівачі та термоодяг в Україні.
Обігрівачі для дому
Існує кілька різновидів обігрівачів, залежно за типом роботи та способом живлення. Інфрачервоні обігрівачі, так звані УФО, досить швидко нагрівають приміщення та вважаються економнішими за витратами електрики. Їх можна придбати в середньому за 2 325 грн нові, або 1 899 грн вживані. За рік ціни зросли на 33% та 8,5% відповідно.
Конвекторний обігрівач має дещо відмінний принцип роботи, але компактніший та майже безшумний. Новий конвектор коштуватиме 1 900 грн, а вживаний — 1 400 грн. За рік ціни на нові зросла на 5,5%, а на вживані не змінились.
Ще один варіант обігріву оселі — масляні обігрівачі. Вважається, що вони довше нагрівають кімнату, але менше сушать повітря. Нові масляні радіатори в середньому коштують 2 300 грн, а вживані — 1 000 грн. З минулого року ціни на них навіть впали — на 15% і не змінились на вживані.
Найдешевшим варіантом для купівлі залишаються тепловентилятори. Вони відносно швидко нагрівають повітря, але пересушують його і їх не можна залишати без нагляду надовго. Також це серйозний споживач електроенергії. Нові тепловентилятори можна придбати за 645 грн, а вживані — 465. За рік ціни на нові зросли на 17%, а на вживані зменшилась — на 7%.
Термобілизна
Термобілизна — важлива річ у гардеробі. Ціни на неї майже не змінились. Комплект жіночої термобілизни на OLX в середньому коштує 659 грн новий та 383 грн вживаний. Чоловічий комплект коштує 600 грн новий та 369 грн вживаний.
Загалом, найбільшим попитом серед українців користуються тепловентилятори та конвектори. Далі йдуть інфрачервоні обігрівачі, а найменше — масляні радіатори. Ціни на термобілизну майже не змінились.
За матеріалами:
4studio.com.ua
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