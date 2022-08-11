Як за рік змінилися ціни на м'ясо — Finance.ua

Як за рік змінилися ціни на м'ясо Вчора 06:10 — Особисті фінанси

Як за рік змінилися ціни на м'ясо, www.freepik.com

Протягом року подорожчали всі види м’яса. Найбільше зросла ціна на курячу печінку, тушку індички та ребра яловичини.

Про це свідчить аналіз цін, який провів сервіс доставки продуктів Zakaz.ua

За повідомленнями Державної служби статистики України, індекс споживчих цін та інфляція продовжують зростати. Зокрема це стосується м’ясних продуктів, адже через війну сільське господарство також зазнало чималих втрат.

Ціни на курятину

Найбільшою популярністю серед українців користується курятина, яка зустрічається в кожному 3-му кошику онлайн-покупця. Вартість свіжого курячого філе за рік в українських супермаркетах зросла на 18%.

У серпні 2021 року ціна на поличках ритейлерів у середньому становила 120 грн/кг, тоді як цьогоріч вона підскочила до 142 грн/кг.

Читайте також Як зміняться ціни на продукти до кінця року — прогноз

Найбільше подорожчала куряча печінка — на 51%. Курячі гомілки у 2021 році в середньому коштували 60,8 грн/кг, зараз — 69 грн/кг. Крила коштують 77 грн/кг, що на 12% дорожче минулорічної ціни. Крім того, суттєво зросла вартість на чверть курки — до 73,4 грн/кг, що дорожче на 33%. Купити фарш з курятини і приготувати котлети нині обійдеться дорожче на 20%, ніж у аналогічний період минулого року.

Варто зазначити, що українцям сьогодні вигідніше купувати одразу цілу тушку курки. Як не дивно, у порівнянні з минулорічною ціною, її вартість зросла лише на 3%.

Також незначне подорожчання спостерігається на курячі стегна, які коштують у середньому 98 грн/кг, вони зросли в ціні лише на 2%.

Ціни на свинину

Також за рік суттєво піднялися ціни на свіжу охолоджену свинину. Найбільше подорожчала свиняча рулька з кісткою — на 37%. Цьогоріч на поличках супермаркетів її ціна у середньому становить 95,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 була 70 грн/кг. Тож, приготувати холодець цього року буде дорожче.

Свиняча грудинка минулого року коштувала 98 грн/кг, зараз — 129 грн/кг. Фарш та ребра подорожчали на 24%, стегнова частина без кістки — на 29% (148,9 грн/кг), вирізка — на 14% (189,9 грн/кг), гуляш — на 17% (139 грн/кг), лопатка — на 12% (129 грн/кг), а корейка без кістки — на 10% (169 грн/кг).

Закордонні постачання стали основною причиною збільшення вартості свинини. У червні 2022 року Україна імпортувала м’яса майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшими країнами-експортерами свинини в Україну стали Польща, Данія та Нідерланди. Крім того, скоротилася внутрішня промислова пропозиція цього продукту у зв’язку з тим, що виробники східного та південного регіонів були змушені тимчасово залишити ринок. Експерти сільського господарства прогнозують, що найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, й надалі зростатимуть через високу інфляцію.

Ціни на яловичину

Впродовж року найбільше підскочила ціна на ребра — на 45%. Також значно подорожчала свіжа грудинка яловичини. У серпні 2021 року вона коштувала 107 грн/кг, тоді як зараз ціна становить 145 грн/кг. Печінка підскочила у ціні на 20% (96 грн/кг), фарш — на 33% (199,9 грн/кг), ошийок — на 11% (219 грн/кг), антрекот — на 9% (250 грн/кг).

Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%. Також несуттєво подорожчав стейк з окісту — на 6% (260 грн/кг) та гуляш — на 7% (299 грн/кг).

Ціни на дієтичне м’ясо

Найбільше зросли ціни на птицю. Вартість тушки індика підскочила на 49%. Зараз вона коштує 164 грн/кг, тоді як минулорічна ціна була 110 грн/кг. Вартість філе індички зросла на 22%, а гомілки — на 16%. Ціла тушка качки коштує 158 грн/кг, що на 32% більше, ніж минулого року. Перепелина тушка обійдеться у 197,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 вартувала 160 грн/кг.

Цьогоріч ошийок баранини коштує 210 грн/кг, що на 31% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціна на вирізку баранини зросла несуттєво, лише на 6%.

Приготувати дієтичну страву з кролика до столу цьогоріч буде на 8% дорожче. Ціла тушка нині коштує 282 грн/кг, тоді як в минулому році ціна становила 260 грн за кілограм.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.