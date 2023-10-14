Як за рік здорожчали послуги ЖКГ в Україні — дані Держстату — Finance.ua

Як за рік здорожчали послуги ЖКГ в Україні — дані Держстату Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Як за рік здорожчали послуги ЖКГ в Україні — дані Держстату

Послуги ЖКГ в Україні здорожчали. За рік — з вересня 2022 року до вересня-2023 — їх вартість збільшилася на 13,2%. Найбільше — на електроенергію, на 69,7%.

Про це повідомляє Держстат

На другому місці - прибирання сміття. Воно здорожчало на 9,9%.

Тарифи ж на інші послуги зросли не так сильно — менше, ніж на 10%. Так:

утримання та ремонт житла здорожчало на 5,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 2,7%;

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

Водночас вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення взагалі подешевшали. Зниження ціни склало 0,2%.

З серпня до вересня вартість комуналки збільшилася загалом лише на 0,1%. І то лише за рахунок двох послуг:

утримання та ремонт житла здорожчало на 0,3%;

прибирання сміття — на 1,1%.

Водночас, до кінця майбутнього опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть тарифи на газ, тепло та гарячу воду. Таким чином, принаймні до квітня 2024 року вартість цих послуг перебуватиме на поточному рівні.

Зокрема, за даними Нафтогазу, тариф на газ залишиться незмінним. За кубометр потрібно буде платити 7,96 грн.

Тариф на тепло для споживачів визначатиметься за формулою. Остаточні тарифи формуються для кожного регіону окремо — залежно від постачальника та наявності у домогосподарствах лічильників. Наприклад, у 2022 році у Києві вартість опалення для населення від «Київтеплоенерго» становила 1654,41 грн/гкал. А в Дніпрі теплопостачання від КП «Теплоенерго» коштувало 1741,32 грн/Гкал, в Одесі від КП «Теплопостачання міста Одеса» — 1813,94 грн/Гкал.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.