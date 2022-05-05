Як за допомогою картки киянина сплатити комуналку без комісії — Finance.ua

Як за допомогою картки киянина сплатити комуналку без комісії

Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Як за допомогою картки киянина сплатити комуналку без комісії, www.unian.ua

У Києві понад 1,2 млн особових рахунків для оплати житлово-комунальних послуг і понад 700 тисяч родин уже користуються карткою киянина, оплачуючи спожиті послуги без комісії.

Про це повідомив комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС).

Здійснити оплату за житлово-комунальні послуги без комісії можна за допомогою картки киянина через особистий кабінет на сайті «Центру комунального сервісу» або через QR-код, надрукований на кожному рахунку-повідомленні.

Також розрахуватись за послуги можливо через доступні платіжні системи, у касах банківських установ або електронних додатках тощо. Для оплати необхідно обрати відповідну картку із запропонованого переліку.

Для оплати житлово-комунальних послуг через особистий кабінет ЦКС достатньо створити обліковий запис, додати об’єкт та оплатити обраним способом.

Для оплати через QR-код потрібно зісканувати код із рахунку, перейти за посиланням, натиснути «Сплатити», потім обрати картку киянина та ввести номер телефону або електронну пошту.

Розрахуватися без комісії можна і за всі послуги разом, і за будь-яку окремо.

Картка киянина — це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, яка одночасно є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних утримувача карти. Зокрема, підтримує додатки, пов’язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг.

Хто і як її може отримати? «Картку киянина» можуть отримати всі кияни, зареєстровані у м. Києві, а також вимушені переселенці.

Киянам, які мають право на пільги, картка оформлюється безкоштовно. Киянам непільгових категорій, жителям інших міст, які офіційно працевлаштовані в Києві, картка оформлюється згідно з тарифами банку.

Детальніше кожен етап оформлення картки ми описали у статті. 👇🏻

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