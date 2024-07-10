Як визначити шахрайський телефонний дзвінок — Finance.ua

Як визначити шахрайський телефонний дзвінок Сьогодні 13:36 — Особисті фінанси

Як визначити шахрайський телефонний дзвінок

Спробуйте пригадати, коли востаннє вам телефонували з незнайомого номера телефону? Існує висока вірогідність, що цей дзвінок був вішингом — телефонним шахрайством, зазначають експерти Фінкульту.

За якими ознаками можна визначити шахрайський телефонний дзвінок?

Термінові прохання надати конфіденційну, фінансову або особисту інформацію.

Фальшивий дзвінок служби безпеки банку з повідомленням про небезпечну ситуацію з банківською карткою.



Нереалістичні обіцяні прибутки від інвестицій чи повідомлення про виграш або прохання терміново перевести гроші для допомоги близькій людині.



Чи варто відповідати на дзвінки з незнайомих номерів

У більшості випадків краще не відповідати, особливо якщо номер виглядає підозріло. Зверніть увагу на структуру телефонного номера. Шахраї часто використовують нетипові формати номерів або короткі, повторювані або незвичні комбінації цифр. Також небезпечною є ситуація, якщо один і той самий номер здійснює часті дзвінки.

У той же час варто враховувати, що іноді з невідомих номерів телефонують служби доставки, медичні установи та ці дзвінки є важливими.

Як захиститись від фінансового шахрайства телефоном

Будьте пильними та не надавайте конфіденційну інформацію без перевірки.

Перевіряйте джерело інформації та контактуйте з офіційними установами.



Як діяти, якщо стали жертвою шахрайства? У разі шахрайства з використанням підозрілого номера, варто повідомити про це оператора зв’язку, зателефонувавши на гарячу лінію або надіславши звернення до служби підтримки оператора, яким користується підозрілий номер.

Оператори можуть перевірити номер та, у разі підтвердження шахрайства, вжити заходів щодо його блокування.

Деякі спеціалізовані сервіси в інтернеті пропонують перевірку номерів на наявність скарг або повідомлень про шахрайство.

Якщо ж зловмисникам вдалось отримати конфіденційні дані та доступ до банківського рахунку, терміново повідомте про злочин до правоохоронних органів.

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