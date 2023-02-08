Як виправити неправильні відомості на порталі Пенсійного фонду: алгоритм дій — Finance.ua
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Як виправити неправильні відомості на порталі Пенсійного фонду: алгоритм дій

Особисті фінанси
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На кожну застраховану особу в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування створено персональну електронну облікову картку з унікальним номером, де зберігається інформація про заробіток людини, стаж тощо.
Про це пише Пенсійний фонд України.
Переглянути інформацію про себе, що відображена в такій обліковій картці, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/), авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (#КЕП).
Якщо застрахована особа в своєму особистому кабінеті виявила некоректні, неактуальні чи неправильні відомості (наприклад, незмінене прізвище після заміжжя, помилку в даті народження тощо), необхідно звернутися до Фонду для актуалізації даних, заповнивши «Анкету для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».

Алгоритм дій

У особистому кабінеті, в лівому боковому меню розділу «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
  • Заповніть екранну форму Анкети.
  • Поставте мітку у чек-боксі «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних».
  • Прикріпіть скан-копію паспорта, а також документів, що підтверджують зміну даних (наприклад, свідоцтво про шлюб).
  • Підпишіть Анкету КЕП. Для цього оберіть файл ключа та введіть пароль.
  • Натисніть кнопку «Відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».
  • Результат обробки заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення». Після того, як фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу «Виконано».
Як виправити неправильні відомості на порталі Пенсійного фонду: алгоритм дій
Як зананчили в ПФ, дистанційний спосіб подачі документів до Пенсійного фонду України — найсучасніший та найзручніший. Проте, якщо ви не маєте можливості використовувати електронні сервіси, можна звернутися до будь-якого зручного сервісного центру головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві особисто або через свого уповноваженого представника.

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За матеріалами:
Finance.ua
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