Як виправити неправильні відомості на порталі Пенсійного фонду: алгоритм дій — Finance.ua

Як виправити неправильні відомості на порталі Пенсійного фонду: алгоритм дій Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

На кожну застраховану особу в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування створено персональну електронну облікову картку з унікальним номером, де зберігається інформація про заробіток людини, стаж тощо.

Про це пише Пенсійний фонд України.

Переглянути інформацію про себе, що відображена в такій обліковій картці, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ( https://portal.pfu.gov.ua/ ), авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису ( #КЕП ).

Якщо застрахована особа в своєму особистому кабінеті виявила некоректні, неактуальні чи неправильні відомості (наприклад, незмінене прізвище після заміжжя, помилку в даті народження тощо), необхідно звернутися до Фонду для актуалізації даних, заповнивши «Анкету для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».

Алгоритм дій

У особистому кабінеті, в лівому боковому меню розділу «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».

Заповніть екранну форму Анкети.

Поставте мітку у чек-боксі «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних».

Прикріпіть скан-копію паспорта, а також документів, що підтверджують зміну даних (наприклад, свідоцтво про шлюб).

Підпишіть Анкету КЕП. Для цього оберіть файл ключа та введіть пароль.

Натисніть кнопку «Відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».

Результат обробки заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення». Після того, як фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу «Виконано».

Як зананчили в ПФ, дистанційний спосіб подачі документів до Пенсійного фонду України — найсучасніший та найзручніший. Проте, якщо ви не маєте можливості використовувати електронні сервіси, можна звернутися до будь-якого зручного сервісного центру головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві особисто або через свого уповноваженого представника.

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