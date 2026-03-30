Як виправити неправильні показання електролічильника — інструкція для киян

Жінка повторно вносить показання електролічильника
Із 30 березня до 3 квітня клієнти Yasno мають передати показання електролічильника. Саме ці дані напряму впливають на суму в платіжці, адже рахунок розраховується за простою формулою: спожита електроенергія, помножена на тариф. Водночас користувачі іноді припускаються помилок під час внесення показань. Розповідаємо, як їх виправити.

Що робити, якщо помилилися

Якщо ви виявили неточність у межах офіційного періоду передачі показань (5 днів), достатньо просто внести дані повторно. У такому випадку інформацію оновлять уже в поточному місяці, і рахунок сформують правильно — за умови, що нові показання не менші за попередні, зафіксовані контролером.
Якщо ж помилку помітили після завершення цього періоду, ситуація інша. Звернення приймуть, але перерахунок зроблять лише в наступному місяці, оскільки поточний розрахунковий період уже закритий.

Що потрібно для внесення змін

У будь-якій із ситуацій киянам необхідно надати оператору системи розподілу такі дані:
  • ПІБ;
  • адресу;
  • фото лічильника з актуальними показаннями, на якому добре видно номер лічильника та показання.
Звернення слід надіслати на email ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»:pokaznyky_kem@dtek.com.
«Передача показань через онлайн-сервіси займає максимум хвилину. Виділіть цей час, уважно зафіксуйте дані й передавайте їх щомісяця. Так ви завжди отримуватимете рахунки за фактично спожиту електроенергію», — нагадує генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Раніше ми повідомляли, що ВР ухвалила в цілому законопроєкт № 13155, який скасовує нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
