Як виплачуватимуть пільги на комуналку після Нового року — Finance.ua

Як виплачуватимуть пільги на комуналку після Нового року Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

З 1 січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуватимуть виключно грошима.

З урахуванням змін, Пенсійний фонд переказуватиме пільгові гроші:

пенсіонерам, які одержують пенсію у банках або через відділення «Укрпошти», — на їхні пенсійні рахунки;

особам, які не одержують пенсію, — на поточні рахунки, відкриті в «Ощадбанку» за зверненням органів Пенсійного фонду України (ПФУ). Цей процес пройде автоматично — без заяв отримувачів про відкриття банківського рахунку. Своєю чергою, органи Пенсійного фонду поінформують про це пільговиків у паперовій формі або через веб-портал електронних послуг ПФУ. Виплата пільг у готівковій формі здійснюватиметься після укладення договору одержувача з «Ощадбанком».

Пільговики можуть вже зараз (за бажанням) вибрати підходящий варіант отримання грошей.

Довідка Finance.ua:

Законом для ветеранів праці передбачено деякі пільги, але вони жодним чином не стосуються пенсійних виплат. Відповідний статус надається на підставі Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» № 3721-XII від 16 грудня 1993 року (у редакції від 30.04.2022 р.).

Цим законом для ветеранів праці передбачено деякі пільги, але вони жодним чином не стосуються пенсійних виплат. Тобто для тих, у кого є посвідчення «ветеран праці», жодних доплат до пенсії законодавство не передбачає.

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