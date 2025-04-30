Як використали кошти на відновлення «Охматдиту» — МОЗ — Finance.ua
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Як використали кошти на відновлення «Охматдиту» — МОЗ

Казна та Політика
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Як використали кошти на відновлення «Охматдиту» — МОЗ
Як використали кошти на відновлення «Охматдиту» — МОЗ
Використані або укладені в контракти кошти для відбудови дитячої лікарні «Охматдит» після руйнувань внаслідок ракетної атаки становлять 36,2 млн грн.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адамов, передає «Інтерфакс-Україна».
Зокрема, було витрачено або закладено в контракти «Охмадитом» на процесно-проєктну документацію для нового корпусу — 13,7 млн грн, вентиляційну систему — 3,8 млн грн.
Крім того, 4,6 млн грн вже витрачено або закладено в контракти з коштів, наданих United24. З них 4,5 млн грн — на протиаварійні та консерваційні роботи в третьому корпусі.
Ще 10,5 млн грн були надані фондом «Таблеточки», з них 2,9 млн грн витрачено на передпроєктне обстеження (новий корпус), 7,2 млн грн — на протиаварійні роботи (новий корпус).
Капітальний ремонт фінансуватиметься завдяки коштам, зібраним БФ «Охматдит — здорове дитинство».
За словами Адамова, загальний обсяг фінансування, яке виділено для відновлення «Охматдиту», складає приблизно 1,416 млн грн та $11,2 млн від фонду The Howard G. Buffett Foundation (на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі, проте обладнання на 146 млн грн вже надійшло).
З цих коштів безпосередньо на рахунок «Охматдиту» надійшло понад 337 млн грн (в т.ч. $1млн від уряду Литви), ще приблизно 379 млн грн надійшло на рахунок БФ «Охматдит — здорове дитинство».
320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформу United24 та Monobank, 300 млн грн виділив з держбюджету український уряд, 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав фонд «Таблеточки».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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